С перрона и сразу в суд попал житель Бердска из-за задолженности

Акцию «Узнай свой штраф» провели сотрудники линейного отдела полиции и судебные приставы-исполнители. Бердчанин переходил пути в неположенном месте на железнодорожном вокзале в Бердске и привлёк внимание сотрудников полиции. На месте же и выяснилось, что время от времени у него появляются штрафы, и один из них даже не оплачен. Пришлось проехаться до городского суда, где судья привлёк мужчину к административной ответственности по статье 20.25 КоАП РФ, предусматривающей наложение штрафа в двойном размере на сумму дебиторской задолженности. С 13 по 22 мая на территории Новосибирской области, как рассказала инспектор группы по исполнению административного законодательства линейного отдела МВД России по станции Инская Ольга Маршал, проходит профилактическая операция «Должник». Целью профилактической операции является взыскивание административных штрафов и привлечение к административной ответственности лиц, не уплативших штраф в установленный законом срок. В рамках операции сегодня, 16 мая, в здании железнодорожного вокзала прошла акция «Узнай свой штраф». Любой человек, по словам Ольги Леонидовны, смог подойти и узнать свою задолженность по штрафам. Акция не носила принудительный характер. Судебные приставы-исполнители бердского отдела любезно приглашали граждан к участию в акции по громкой связи. Добровольцев за два часа работы сотрудников линейного отдела полиции и судебных приставов оказалось 26 человек. Фото Сергея Болдырева
Акцию «Узнай свой штраф» провели сотрудники линейного отдела полиции и судебные приставы-исполнители.
Бердчанин переходил пути в неположенном месте на железнодорожном вокзале в Бердске и привлёк внимание сотрудников полиции. На месте же и выяснилось, что время от времени у него появляются штрафы, и один из них даже не оплачен. Пришлось проехаться до городского суда, где судья привлёк мужчину к административной ответственности по статье 20.25 КоАП РФ, предусматривающей наложение штрафа в двойном размере на сумму дебиторской задолженности.
С 13 по 22 мая на территории Новосибирской области, как рассказала инспектор группы по исполнению административного законодательства линейного отдела МВД России по станции Инская Ольга Маршал, проходит профилактическая операция «Должник». Целью профилактической операции является взыскивание административных штрафов и привлечение к административной ответственности лиц, не уплативших штраф в установленный законом срок.
В рамках операции сегодня, 16 мая, в здании железнодорожного вокзала прошла акция «Узнай свой штраф». Любой человек, по словам Ольги Леонидовны, смог подойти и узнать свою задолженность по штрафам. Акция не носила принудительный характер. Судебные приставы-исполнители бердского отдела любезно приглашали граждан к участию в акции по громкой связи. Добровольцев за два часа работы сотрудников линейного отдела полиции и судебных приставов оказалось 26 человек.
Фото Сергея Болдырева