С перрона и сразу в суд попал житель Бердска из-за задолженности
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниКрасотаСвадьбаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
24.02
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

С перрона и сразу в суд попал житель Бердска из-за задолженности

8:36:395/16/2019
0

<div></div>

Акцию «Узнай свой штраф» провели сотрудники линейного отдела полиции и судебные приставы-исполнители.

Бердчанин переходил пути в неположенном месте на железнодорожном вокзале в Бердске и привлёк внимание сотрудников полиции. На месте же и выяснилось, что время от времени у него появляются штрафы, и один из них даже не оплачен. Пришлось проехаться до городского суда, где судья привлёк мужчину к административной ответственности по статье 20.25 КоАП РФ, предусматривающей наложение штрафа в двойном размере на сумму дебиторской задолженности.

С 13 по 22 мая на территории Новосибирской области, как рассказала инспектор группы по исполнению административного законодательства линейного отдела МВД России по станции Инская Ольга Маршал, проходит профилактическая операция «Должник». Целью профилактической операции является взыскивание административных штрафов и привлечение к административной ответственности лиц, не уплативших штраф в установленный законом срок.

В рамках операции сегодня, 16 мая, в здании железнодорожного вокзала прошла акция «Узнай свой штраф». Любой человек, по словам Ольги Леонидовны, смог подойти и узнать свою задолженность по штрафам. Акция не носила принудительный характер. Судебные приставы-исполнители бердского отдела любезно приглашали граждан к участию в акции по громкой связи. Добровольцев за два часа работы сотрудников линейного отдела полиции и судебных приставов оказалось 26 человек.

Фото Сергея Болдырева

Источник: svidetel24.info

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Празднование в честь Иверской иконы Божией Матери 25 февраля 2021 года: Легенда иконы
    2:00:53 2/25/2021
    Празднование в честь Иверской иконы Божией Матери 25 февраля 2021 года: Легенда иконы
    Что можно и нельзя делать 25 февраля 2021 года: Народные приметы дня
    1:23:14 2/25/2021
    Что можно и нельзя делать 25 февраля 2021 года: Народные приметы дня
    Скопинский маньяк Виктор Мохов выходит на свободу после 17 лет заключения
    11:02:36 2/24/2021
    Скопинский маньяк Виктор Мохов выходит на свободу после 17 лет заключения
    Свыше 53 000 человек поставили прививку от коронавируса в Новосибирской области на 24 февраля 2021
    10:57:43 2/24/2021
    Свыше 53 000 человек поставили прививку от коронавируса в Новосибирской области на 24 февраля 2021
    Новые выплаты на детей могут ввести в России: Каким семьям достанутся деньги
    10:52:45 2/24/2021
    Новые выплаты на детей могут ввести в России: Каким семьям достанутся деньги
    Куда поедут российские туристы после полного открытия границ, стало известно
    10:45:30 2/24/2021
    Куда поедут российские туристы после полного открытия границ, стало известно
    Православие величайшей трагедией для России считает Познер
    10:37:40 2/24/2021
    Православие величайшей трагедией для России считает Познер
    За взятку в 235 млн рублей бывший глава республики Маркелов получил срок 13 лет
    10:28:10 2/24/2021
    За взятку в 235 млн рублей бывший глава республики Маркелов получил срок 13 лет
    День рождения револьвера 25 февраля: История опасной даты
    10:20:26 2/24/2021
    День рождения револьвера 25 февраля: История опасной даты
    Дочь Заворотнюк съехала от больной матери и показала свою новую квартиру в центре Москвы
    10:12:33 2/24/2021
    Дочь Заворотнюк съехала от больной матери и показала свою новую квартиру в центре Москвы