Счастливая пятница: сегодня вечером в центре Бердска включат горячую воду

17 мая, раньше установленного срока, работники КБУ дадут воду в квартиры жителей города. Об этом «Свидетелю» сообщил директор КБУ Владимир Воспанчук. — Все необходимые работы по испытанию коммуникационных сетей мы провели, в настоящее время идет заполнение системы, — сказал Владимир Викторович. – К вечеру горячая вода поступит в квартиры жителей центра. Фото из архива редакции
17 мая, раньше установленного срока, работники КБУ дадут воду в квартиры жителей города.
Об этом «Свидетелю» сообщил директор КБУ Владимир Воспанчук.
— Все необходимые работы по испытанию коммуникационных сетей мы провели, в настоящее время идет заполнение системы, — сказал Владимир Викторович. – К вечеру горячая вода поступит в квартиры жителей центра.
Фото из архива редакции