Из-за короткого замыкания сгорел дом в Бердске
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Из-за короткого замыкания сгорел дом в Бердске

12:08:515/17/2019
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Семья из восьми человек осталась без крыши над головой.

Начальник отдела надзорной деятельности Николай Степоненков сообщил, что 16 мая в 7.12 на пульт пожарной охраны поступил вызов с улицы Чайковского. Там загорелся жилой дом. Прибывшие на место ЧП увидели, что люди, находившиеся в доме, самостоятельно эвакуировались. Там проживали восемь человек. По счастью, никто не пострадал. Ещё до прибытия пожарных жильцы вынесли два газовых баллона, чем предотвратили более печальные последствия.

Пламя распространялось очень быстро. Вскоре обвалилась крыша дома. Николай Анатольевич отметил, что так обычно случается, если крыша металлическая. Под ней огонь расходится гораздо быстрее, чем под другими видами кровли. В итоге пострадал сам жилой дом, пристроенный гараж, а также баня на соседском участке. Площадь пожара составила 180 кв. метров.

Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки между вводом в дом и автоматами защиты. На этом участке были найдены многочисленные следы коротких замыканий, которые шли вдоль крыши. Соседи рассказали, что накануне возгорания они заметили, что мигал свет. Скорее всего, скачки напряжения в электросети и привели к возникновению пожара.

Сейчас из-за холода в квартирах и отключения горячей воды в несколько раз возросли нагрузки на сети электроснабжения. Николай Анатольевич посоветовал всем бердчанам соблюдать меры безопасности при использовании электронагревательных приборов. Кроме этого обогреватель всегда должен стоять на негорючем основании, на безопасном расстоянии от горючих предметов. Ни в коем случае нельзя ставить обогреватели под мебель и диваны. Ещё обогреватель должен быть включен, минуя электроудлинители, напрямую в электросеть.

Фото из архива редакции

Источник: svidetel24.info

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