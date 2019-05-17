Не дали умереть молодой женщине спасатели Бердска

Бердчанка написала прощальную смс своей подруге и грозила свести счёты с жизнью. Сегодня, 17 мая, в бердский поисково-спасательный отряд МЧС России позвонила взволнованная женщина и рассказала, что её подруга закрылась у себя в квартире, никак не реагирует на звонки по телефону и стуки в дверь. До этого момента она отправила смс-сообщение, где говорила, что намерена свести счёты с жизнью. Дежурная смена БПСО выехала на место – к дому № 54 на улице Вокзальная. На месте уже ожидали сотрудники полиции и скорой помощи. Спасатели, как рассказала спасатель спасотряда Оксана Акулова, пробовали достучаться до хозяйки квартиры, но она не отвечала. — Тогда было принято решение деблокировать входную дверь, — пояснила Акулова. – Но когда спасатели приступили к делу, женщина открыла сама. Грозившую покончить с собой передали медикам и сотрудникам бердского отдела МВД России. Фото из архива редакции
Бердчанка написала прощальную смс своей подруге и грозила свести счёты с жизнью.
Сегодня, 17 мая, в бердский поисково-спасательный отряд МЧС России позвонила взволнованная женщина и рассказала, что её подруга закрылась у себя в квартире, никак не реагирует на звонки по телефону и стуки в дверь. До этого момента она отправила смс-сообщение, где говорила, что намерена свести счёты с жизнью.
Дежурная смена БПСО выехала на место – к дому № 54 на улице Вокзальная. На месте уже ожидали сотрудники полиции и скорой помощи. Спасатели, как рассказала спасатель спасотряда Оксана Акулова, пробовали достучаться до хозяйки квартиры, но она не отвечала.
— Тогда было принято решение деблокировать входную дверь, — пояснила Акулова. – Но когда спасатели приступили к делу, женщина открыла сама.
Грозившую покончить с собой передали медикам и сотрудникам бердского отдела МВД России.
Фото из архива редакции