Врачи Бердска: что делать, если вас укусил клещ

О пошаговом алгоритме действий рассказала заведующая взрослым инфекционным отделением бердской городской больницы Людмила Бадальян. На днях у моей коллеги клещ укусил взрослую дочь. Девушка обнаружила впившегося в тело паразита после прогулки на небольшом пустыре, расположенном за домом 10/2 на улице Ленина. Поскольку пострадавшая не была привита и застрахована, знакомые (кстати, имеющие медицинское образование) посоветовали ей для начала сдать на анализ клеща. Если он окажется заражённым, они порекомендовали ввести иммуноглобулин, который эффективен в течение 48 часов после укуса. Если же паразит «чист», предложили и вовсе ничего не предпринимать, потому что «беда миновала». Эту историю я попросила прокомментировать главного инфекциониста Бердска. — Самая эффективная защита от клещевых инфекций – это прививка, — утверждает Людмила Владимировна. — У людей, прошедших вакцинацию, риск заразиться опасным заболеванием практически нулевой. Если человек не привит, но застрахован, он может сдать клеща на обследование. Но тем, кто не позаботился о страховке, вряд ли стоит это делать. С Такие действия, по большому счёту, это деньги на ветер. Важно понимать, что паразит обладает очень сложным кусательным механизмом, а значит, последствия после укуса могут быть самыми непредсказуемыми. Бывает, лабораторное обследование показывает, что клещ заражён, а пострадавший от него человек остаётся здоровым и невредимым. А бывает наоборот: результат обследования самый благоприятный, но укушенный человек заболевает клещевым энцефалитом. Поэтому, если вас укусил клещ, первое, что следует сделать, это не паниковать! И не нужно консультироваться у всех знакомых, в том числе медиков, многие из которых вовсе не врачи-инфекционисты и порой сами не знают, как правильно поступить в такой ситуации. Всем привитым от клещевого энцефалита следует аккуратно удалить паразита, а затем в течение месяца понаблюдать за состоянием своего здоровья, ежедневно измеряя температуру тела. Если она начнёт повышаться, немедленно обратитесь за врачебной помощью. Всем, кто не поставил прививку, но застраховался, можно поставить иммуноглобулин и тоже внимательно следить за состоянием своего организма в течение месяца. Если вы не сделали ни того, ни другого, рекомендую принимать противовирусные препараты «Реаферон-ЕС-Липинт» дважды в день в течение недели. Либо «Йодантипирин» по схеме. При малейшем недомогании – обратиться к доктору. — К слову сказать, весь мир уже и вовсе отказался от иммуноглобулина, — подчёркивает Людмила Владимировна. – Весь мир ставит прививки от клещевого энцефалита, что я настоятельно рекомендую делать и всем жителям Бердска. Доктор Бадальян напоминает, что при укусе клещом следует применять профилактические меры не только от клещевого энцефалита, но также от других инфекций, переносимых клещами: боррелиоза, эрлихиоза, риккетсиоза… О препаратах, которые следует принимать в этих случаях, лучше всего проконсультироваться с квалифицированным специалистом. Клещевой вирусный энцефалит (КВЭ) — острое инфекционное вирусное заболевание, которое чаще всего поражает центральную нервную систему. Моноцитарный эрлихиоз человека (МЭЧ) — инфекция, которая поражает кожу, печень, ЦНС и костный мозг. Чаще всего заболевание диагностируется у детей и пациентов старше 40 лет. Характерные симптомы заболевания: лихорадка, повышение температуры, озноб, головная боль, слабость, потеря аппетита. У некоторых больных появляются сыпь, боли в животе, рвота и диарея. Гранулоцитарный анаплазмоз человека (ГАЧ) — острое инфекционное заболевание, вызываемое бактерией анаплазмой. Характеризуется высокой температурой и общими симптомами отравления. Инфекционный клещевой боррелиоз (болезнь Лайма) — инфекционное заболевание, которое может вызывать нарушения в работе нервной системы, опорно-двигательного аппарата и сердца. Также нередко характеризуется поражениями кожи. Везикулёзный риккетсиоз — острое инфекционное заболевание, характеризующееся лихорадкой и сыпью. Возвратный клещевой тиф — заболевание, которое сопровождается повышением температуры тела, тошнотой, рвотой, головной болью, жаром, который часто сменяется ознобом и болью в суставах и мышцах. Встречается во всём мире, кроме Австралии.
Не бросайте деньги на ветер
Какие заболевания передают клещи?
О пошаговом алгоритме действий рассказала заведующая взрослым инфекционным отделением бердской городской больницы Людмила Бадальян.
На днях у моей коллеги клещ укусил взрослую дочь. Девушка обнаружила впившегося в тело паразита после прогулки на небольшом пустыре, расположенном за домом 10/2 на улице Ленина.
Поскольку пострадавшая не была привита и застрахована, знакомые (кстати, имеющие медицинское образование) посоветовали ей для начала сдать на анализ клеща. Если он окажется заражённым, они порекомендовали ввести иммуноглобулин, который эффективен в течение 48 часов после укуса. Если же паразит «чист», предложили и вовсе ничего не предпринимать, потому что «беда миновала».
Эту историю я попросила прокомментировать главного инфекциониста Бердска.
— Самая эффективная защита от клещевых инфекций – это прививка, — утверждает Людмила Владимировна. — У людей, прошедших вакцинацию, риск заразиться опасным заболеванием практически нулевой. Если человек не привит, но застрахован, он может сдать клеща на обследование. Но тем, кто не позаботился о страховке, вряд ли стоит это делать. С Такие действия, по большому счёту, это деньги на ветер.
Важно понимать, что паразит обладает очень сложным кусательным механизмом, а значит, последствия после укуса могут быть самыми непредсказуемыми. Бывает, лабораторное обследование показывает, что клещ заражён, а пострадавший от него человек остаётся здоровым и невредимым. А бывает наоборот: результат обследования самый благоприятный, но укушенный человек заболевает клещевым энцефалитом.
Поэтому, если вас укусил клещ, первое, что следует сделать, это не паниковать! И не нужно консультироваться у всех знакомых, в том числе медиков, многие из которых вовсе не врачи-инфекционисты и порой сами не знают, как правильно поступить в такой ситуации.
Всем привитым от клещевого энцефалита следует аккуратно удалить паразита, а затем в течение месяца понаблюдать за состоянием своего здоровья, ежедневно измеряя температуру тела. Если она начнёт повышаться, немедленно обратитесь за врачебной помощью.
Всем, кто не поставил прививку, но застраховался, можно поставить иммуноглобулин и тоже внимательно следить за состоянием своего организма в течение месяца.
Если вы не сделали ни того, ни другого, рекомендую принимать противовирусные препараты «Реаферон-ЕС-Липинт» дважды в день в течение недели. Либо «Йодантипирин» по схеме. При малейшем недомогании – обратиться к доктору.
— К слову сказать, весь мир уже и вовсе отказался от иммуноглобулина, — подчёркивает Людмила Владимировна. – Весь мир ставит прививки от клещевого энцефалита, что я настоятельно рекомендую делать и всем жителям Бердска.
Доктор Бадальян напоминает, что при укусе клещом следует применять профилактические меры не только от клещевого энцефалита, но также от других инфекций, переносимых клещами: боррелиоза, эрлихиоза, риккетсиоза…
О препаратах, которые следует принимать в этих случаях, лучше всего проконсультироваться с квалифицированным специалистом.
Клещевой вирусный энцефалит (КВЭ) — острое инфекционное вирусное заболевание, которое чаще всего поражает центральную нервную систему.
Моноцитарный эрлихиоз человека (МЭЧ) — инфекция, которая поражает кожу, печень, ЦНС и костный мозг. Чаще всего заболевание диагностируется у детей и пациентов старше 40 лет. Характерные симптомы заболевания: лихорадка, повышение температуры, озноб, головная боль, слабость, потеря аппетита. У некоторых больных появляются сыпь, боли в животе, рвота и диарея.
Гранулоцитарный анаплазмоз человека (ГАЧ) — острое инфекционное заболевание, вызываемое бактерией анаплазмой. Характеризуется высокой температурой и общими симптомами отравления.
Инфекционный клещевой боррелиоз (болезнь Лайма) — инфекционное заболевание, которое может вызывать нарушения в работе нервной системы, опорно-двигательного аппарата и сердца. Также нередко характеризуется поражениями кожи.
Везикулёзный риккетсиоз — острое инфекционное заболевание, характеризующееся лихорадкой и сыпью.
Возвратный клещевой тиф — заболевание, которое сопровождается повышением температуры тела, тошнотой, рвотой, головной болью, жаром, который часто сменяется ознобом и болью в суставах и мышцах. Встречается во всём мире, кроме Австралии.