Четверо пьяных на мотоплуге таранили «шестёрку» под Бердском

Курьёзное ДТП произошло сегодня, 18 мая, в посёлке Кирова. По словам аваркома, двигавшийся вдоль обочины мотоплуг, гружёный четырьмя пьяными рабочими, начал разворачиваться на дороге и повредил двигавшийся в попутном направлении автомобиль ВАЗ-2106. — Люди, сидевшие в кузове мотоплуга, — рассказывает аварийный комиссар Анатолий Сироткин, — посчитали, что они мало взяли горячительных напитков в магазине и решили вернуться. — На данный момент, все участники этого ДТП ждут сотрудников ГИБДД. «Наездник» мотоплуга и его приятели пытаются решить проблему полюбовно. Имеются ли водительские права с категорией, позволяющей управлять сельхозтехникой у водителя мотоплугом, сайту svidetel24.info на этот час неизвестно. Фото Анатолия Сироткина
Курьёзное ДТП произошло сегодня, 18 мая, в посёлке Кирова.
По словам аваркома, двигавшийся вдоль обочины мотоплуг, гружёный четырьмя пьяными рабочими, начал разворачиваться на дороге и повредил двигавшийся в попутном направлении автомобиль ВАЗ-2106.
— Люди, сидевшие в кузове мотоплуга, — рассказывает аварийный комиссар Анатолий Сироткин, — посчитали, что они мало взяли горячительных напитков в магазине и решили вернуться. — На данный момент, все участники этого ДТП ждут сотрудников ГИБДД. «Наездник» мотоплуга и его приятели пытаются решить проблему полюбовно.
Имеются ли водительские права с категорией, позволяющей управлять сельхозтехникой у водителя мотоплугом, сайту svidetel24.info на этот час неизвестно.
Фото Анатолия Сироткина