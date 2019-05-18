Четверо пьяных на мотоплуге таранили «шестёрку» под Бердском
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниКрасотаСвадьбаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
24.02
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость
Доступно каждому!Доступно каждому!Займы под залог без скрытых комиссий. Ломбард «Драгоценности Урала» в Москве.Займы под залог без скрытых комиссий. Ломбард «Драгоценности Урала» в Москве.Займы под залог без скрытых комиссий. Ломбард «Драгоценности Урала» в Москве.Прозрачные условияБыстрая оценкаБез кредитной историиПрозрачные условияБыстрая оценкаБез кредитной историиПрозрачные условияБыстрая оценкаБез кредитной историиБольше на lkdu.ruЯндекс.ДиректФинансовые услуги оказывает: ООО "Ломбард "Драгоценности Урала";Скрыть объявление

Четверо пьяных на мотоплуге таранили «шестёрку» под Бердском

7:49:215/18/2019
0

<div></div>

Курьёзное ДТП произошло сегодня, 18 мая, в посёлке Кирова.

По словам аваркома, двигавшийся вдоль обочины мотоплуг, гружёный четырьмя пьяными рабочими, начал разворачиваться на дороге и повредил двигавшийся в попутном направлении автомобиль ВАЗ-2106.

— Люди, сидевшие в кузове мотоплуга, — рассказывает аварийный комиссар Анатолий Сироткин, — посчитали, что они мало взяли горячительных напитков в магазине и решили вернуться. — На данный момент, все участники этого ДТП ждут сотрудников ГИБДД. «Наездник» мотоплуга и его приятели пытаются решить проблему полюбовно.

Имеются ли водительские права с категорией, позволяющей управлять сельхозтехникой у водителя мотоплугом, сайту svidetel24.info на этот час неизвестно.

Фото Анатолия Сироткина

Источник: svidetel24.info

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться
falseДистанционная школа с 2 по 11 классДистанционная школа с 2 по 11 классДля тех, кто не может или не хочет посещать государственную школу. Бесплатный урок!Для тех, кто не может или не хочет посещать государственную школу. Бесплатный урок!Для тех, кто не может или не хочет посещать государственную школу. Бесплатный урок!Нет оценокНет домашних заданийГос. аттестат2 класса за 1 годНет оценокНет домашних заданийГос. аттестат2 класса за 1 годНет оценокНет домашних заданийГос. аттестат2 класса за 1 годБольше на houch-school.ruЯндекс.Директ;Скрыть объявление

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Празднование в честь Иверской иконы Божией Матери 25 февраля 2021 года: Легенда иконы
    2:00:53 2/25/2021
    Празднование в честь Иверской иконы Божией Матери 25 февраля 2021 года: Легенда иконы
    Что можно и нельзя делать 25 февраля 2021 года: Народные приметы дня
    1:23:14 2/25/2021
    Что можно и нельзя делать 25 февраля 2021 года: Народные приметы дня
    Скопинский маньяк Виктор Мохов выходит на свободу после 17 лет заключения
    11:02:36 2/24/2021
    Скопинский маньяк Виктор Мохов выходит на свободу после 17 лет заключения
    Свыше 53 000 человек поставили прививку от коронавируса в Новосибирской области на 24 февраля 2021
    10:57:43 2/24/2021
    Свыше 53 000 человек поставили прививку от коронавируса в Новосибирской области на 24 февраля 2021
    Новые выплаты на детей могут ввести в России: Каким семьям достанутся деньги
    10:52:45 2/24/2021
    Новые выплаты на детей могут ввести в России: Каким семьям достанутся деньги
    Куда поедут российские туристы после полного открытия границ, стало известно
    10:45:30 2/24/2021
    Куда поедут российские туристы после полного открытия границ, стало известно
    Православие величайшей трагедией для России считает Познер
    10:37:40 2/24/2021
    Православие величайшей трагедией для России считает Познер
    За взятку в 235 млн рублей бывший глава республики Маркелов получил срок 13 лет
    10:28:10 2/24/2021
    За взятку в 235 млн рублей бывший глава республики Маркелов получил срок 13 лет
    День рождения револьвера 25 февраля: История опасной даты
    10:20:26 2/24/2021
    День рождения револьвера 25 февраля: История опасной даты
    Дочь Заворотнюк съехала от больной матери и показала свою новую квартиру в центре Москвы
    10:12:33 2/24/2021
    Дочь Заворотнюк съехала от больной матери и показала свою новую квартиру в центре Москвы