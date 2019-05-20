В Бердске сожитель забил до смерти молодую женщину

О зверском убийстве 36-летней жительницы Бердска, произошедшем в ночь с 11 на 12 мая в доме по улице Краснофлотской, редакции сайта svidetel24.info сообщила родственница убитой. — Её вроде как ударили топором по голове, одного подозреваемого взяли, другой — в бегах, — заявила она. О том, как всё произошло на самом деле, сообщила и.о. старшего помощника руководителя по взаимодействия со СМИ СУ СКР Татьяна Титкова. — Сожитель нанёс своей 36-летней сожительнице телесные повреждения в области головы и тела, в результате которых наступила смерть потерпевшей, — подтвердила она. По словам Татьяны Сергеевны, у мужчины и женщины возникла ссора в результате совместного распития спиртных напитков. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части четвёртой 111-й статьи УК РФ. Подозреваемый задержан. Информацию о некоем «соучастнике» совершённого преступления и об использовании в качестве орудия поражения топора в СКР не подтверждают. Фото из архива редакции
О зверском убийстве 36-летней жительницы Бердска, произошедшем в ночь с 11 на 12 мая в доме по улице Краснофлотской, редакции сайта svidetel24.info сообщила родственница убитой.
— Её вроде как ударили топором по голове, одного подозреваемого взяли, другой — в бегах, — заявила она.
О том, как всё произошло на самом деле, сообщила и.о. старшего помощника руководителя по взаимодействия со СМИ СУ СКР Татьяна Титкова.
— Сожитель нанёс своей 36-летней сожительнице телесные повреждения в области головы и тела, в результате которых наступила смерть потерпевшей, — подтвердила она.
По словам Татьяны Сергеевны, у мужчины и женщины возникла ссора в результате совместного распития спиртных напитков.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части четвёртой 111-й статьи УК РФ. Подозреваемый задержан.
Информацию о некоем «соучастнике» совершённого преступления и об использовании в качестве орудия поражения топора в СКР не подтверждают.
Фото из архива редакции