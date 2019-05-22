Скандал в бердской ЦГБ произошёл из-за отказа начмеда поставить печать

Напомним, что 20 мая утром в администрации ЦГБ 25-летний мужчина сломал руку заместителю главного врача по лечебной части Надежде Шахатовой. О том, что произошло со слов начмеда svidetel24.info уже писал. У Александра Охотина, нанёсшего травму врачу, своё объяснение случившегося. Кстати, отправляясь к начмеду, он позаботился о том, чтобы получить аудиозапись разговора, и потом познакомил с ней корреспондента «Комсомольской правды». Сейчас эта запись гуляет по Интернету. Охотин обратился в ЦГБ за медицинскими документами, касающимися его жены, которая сейчас находится на лечении. Документы он получил. Оставалось заверить их печатью у начмеда. И вот тут коса нашла на камень. Надежда Александровна не только категорически отказалась ставить печать; она забрала документы, сославшись на федеральный закон о неразглашении врачебной информации. При этом пояснила, что их может получить либо сама жена заявителя, либо он — но только после предъявления доверенности, оформленной у нотариуса. Мужчина напирал: сначала словесно, потом — физически. По данному ЧП сотрудники полиции провели проверку. — Участники конфликта опрошены, обстоятельства произошедшего уточняются, — сообщила 21 мая Наталья Жуласова, дежурный сотрудник пресс-службы МВД России по Новосибирской области. А 22 мая в пресс-службе Следственного управления СКР региона сообщили, что «материалы проверки по данному инциденту поступили в следственный отдел по городу Бердску». — Проводится доследственная проверка по факту причинения телесных повреждений, — уточнила Татьяна Титкова, и. о. старшего помощника руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СКР. Она также подтвердила информацию о том, что в СК России имеется не только заявление от пострадавшего врача, туда «поступило заявление и от мужчины, участвовавшего в конфликте». Адвокат Юлия Стибикина, специализирующаяся на судебных процессах с медицинскими работниками, знает о конфликте из СМИ. Полную картину случившегося, говорит она, можно составить, лишь выслушав обе стороны конфликта. Но, по словам юриста, начмед Бердска «не всегда бывает корректна, и у неё своеобразная манера беседы». При этом, отметила юрист, каждый пациент вправе потребовать выдать ему все справки после лечения. А с письменного согласия пациента его данные можно передать другим людям. Алла Борисова, Анна Ноговицина, Сергей Болдырев, фото из архива редакции
Напомним, что 20 мая утром в администрации ЦГБ 25-летний мужчина сломал руку заместителю главного врача по лечебной части Надежде Шахатовой.
О том, что произошло со слов начмеда svidetel24.info уже писал. У Александра Охотина, нанёсшего травму врачу, своё объяснение случившегося. Кстати, отправляясь к начмеду, он позаботился о том, чтобы получить аудиозапись разговора, и потом познакомил с ней корреспондента «Комсомольской правды». Сейчас эта запись гуляет по Интернету.
Охотин обратился в ЦГБ за медицинскими документами, касающимися его жены, которая сейчас находится на лечении. Документы он получил. Оставалось заверить их печатью у начмеда. И вот тут коса нашла на камень.
Надежда Александровна не только категорически отказалась ставить печать; она забрала документы, сославшись на федеральный закон о неразглашении врачебной информации. При этом пояснила, что их может получить либо сама жена заявителя, либо он — но только после предъявления доверенности, оформленной у нотариуса. Мужчина напирал: сначала словесно, потом — физически.
По данному ЧП сотрудники полиции провели проверку.
— Участники конфликта опрошены, обстоятельства произошедшего уточняются, — сообщила 21 мая Наталья Жуласова, дежурный сотрудник пресс-службы МВД России по Новосибирской области.
А 22 мая в пресс-службе Следственного управления СКР региона сообщили, что «материалы проверки по данному инциденту поступили в следственный отдел по городу Бердску».
— Проводится доследственная проверка по факту причинения телесных повреждений, — уточнила Татьяна Титкова, и. о. старшего помощника руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СКР. Она также подтвердила информацию о том, что в СК России имеется не только заявление от пострадавшего врача, туда «поступило заявление и от мужчины, участвовавшего в конфликте».
Адвокат Юлия Стибикина, специализирующаяся на судебных процессах с медицинскими работниками, знает о конфликте из СМИ. Полную картину случившегося, говорит она, можно составить, лишь выслушав обе стороны конфликта. Но, по словам юриста, начмед Бердска «не всегда бывает корректна, и у неё своеобразная манера беседы». При этом, отметила юрист, каждый пациент вправе потребовать выдать ему все справки после лечения. А с письменного согласия пациента его данные можно передать другим людям.
Алла Борисова, Анна Ноговицина, Сергей Болдырев, фото из архива редакции