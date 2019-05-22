Двух лучших поваров выбрали в Бердске

Ими стали Александр Фомин, шеф-повар ресторана «Дабл дог» и студент Александр Калягин. В этом году конкурс «Лучший по профессии» прошел в двух номинациях. В кулинарных состязаниях участвовали пять поваров и шеф-поваров бердских кафе и ресторанов и столько же учащихся политехнического колледжа, на базе которого традиционно было проведено «вкусное» мероприятие. На сей раз в практическом туре в течение полутора часов конкурсанты готовили блюда из мяса. После состоялась их презентация и дегустация. Жюри оценивало не только вкусовые качества приготовленных продуктов, но и оригинальность рецептуры, выразительность оформления блюд. В итоге лучшим по профессии среди работающей молодежи стал Александр Фомин, приз зрительских симпатий вручили Артему Пожинайлову, су-шефу ресторана «Крона»; среди студентов победу одержал Александр Калягин. Зрители оценили работы сразу двух студентов колледжа – Марии Максименко и Семена Блынского.
Ими стали Александр Фомин, шеф-повар ресторана «Дабл дог» и студент Александр Калягин.
В этом году конкурс «Лучший по профессии» прошел в двух номинациях. В кулинарных состязаниях участвовали пять поваров и шеф-поваров бердских кафе и ресторанов и столько же учащихся политехнического колледжа, на базе которого традиционно было проведено «вкусное» мероприятие.
На сей раз в практическом туре в течение полутора часов конкурсанты готовили блюда из мяса. После состоялась их презентация и дегустация.
Жюри оценивало не только вкусовые качества приготовленных продуктов, но и оригинальность рецептуры, выразительность оформления блюд.
В итоге лучшим по профессии среди работающей молодежи стал Александр Фомин, приз зрительских симпатий вручили Артему Пожинайлову, су-шефу ресторана «Крона»; среди студентов победу одержал Александр Калягин. Зрители оценили работы сразу двух студентов колледжа – Марии Максименко и Семена Блынского.
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