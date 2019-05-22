Пикет в защиту сидящего в СИЗО руководителя УКСа прошёл в Бердске

К памятнику Ленина у городского ДК пришли выразить своё позитивное мнение друзья, близкие, сослуживцы и другие неравнодушные к дальнейшей судьбе бывшего и. о. директора УКСа Юрия Бекетова бердчане. О сути мероприятия и личности Юрия Бекетова, а также о дальнейшей судьбе подписей бердчан, собранных в ходе пикета, сайту svidetel24.info рассказали сестра Юрия Владимировича и его тёща. — Я как сестра никогда не слышала плохих слов о нём. Он настоящий патриот нашей родины. И если б было таких людей больше, мы бы все давно жили лучше, чем в Европе или Америке, — сказала Людмила Грибанова. — А у нас сажают таких людей почему-то. По словам Людмилы Сергеевны, у её брата не просто не было лишних денег, а их не нашлось даже на адвоката — зарплатную карту «перекрыли». — На адвоката пришлось собирать всем миром — по друзьям и знакомым, сослуживцам со старой работы. По две-три тысячи, кто сколько может. — Про хорошего человека можно много говорить, — рассказывает теща Бекетова, Александра Павловна. — На наш взгляд, человек сидит непонятно за какие грехи и, может, вообще не за грехи. Следствие ещё не закончено, а человека уже посадили. У нас одно желание, чтобы следователи честно поработали, чтобы не прошёл этот человек просто как простой смертный. Это индивидуум. Это человек с большой буквы. Далее теща Юрия Владимировича коротко перечислила заслуги зятя. — Начиная от новогодней ёлки, заканчивая всеми закладными камнями и памятниками, например, десантникам, или та же часовенка, которую планировали построить возле вокзала… трубопроводы, все дороги в Бердске… Везде он. Он родился в Бердске, он учился в Бердске, он женился в Бердске и вырастил детей… Он отдал городу всё… Неужели же мы вот так просто человека предадим? В ходе пикета возле памятника Ленину участники собирали подписи в поддержку Юрия Бекетова. — Все они будут отданы в Следственный комитет, чтобы предстоящий суд услышал наши мнения, — сказала сайту svidetel24.info по этому поводу инициатор пикета и сестра Юрия Бекетова Людмила Грибанова. Напомним, что 24 апреля Бердский суд арестовал и. о. директора управления капитального строительства Юрия Бекетова и генерального директора ООО «РОССТРОЙ» Константина Михайленко. Их подозревают в мошенничестве, повлекшем хищение более 7 млн рублей из бюджета Бердска. По версии следствия, Юрий Владимирович и Константин Константинович создали преступную схему. Её детали стали известны на заседании по решению вопроса о мере пресечения. Помощник прокурора Вячеслав Филиппенко сообщил, что подозреваемые при строительстве параллельной ветви канализационного коллектора вместо особо прочных чугунных труб уложили в землю полипропиленовые. При определении в суде Бердска меры пресечения и.о. директора УКСа Юрий Владимирович, обосновывая возможность назначения ему домашнего ареста, заявил: — Меня представили подпольным миллионером Корейкой. А у меня дети (у подозреваемого их трое, все взрослые) живут на съёмных квартирах. Я холодильники в кредит покупаю. Он пояснил, что при строительстве коллектора совместно со специалистами КБУ принял решение о замене чугунных труб на полипропиленовые, изготовленные на заводе Peštan (Сербия). Перед проведением работ даже заказали экспертизу. В подтверждении своих слов Юрий Владимирович указал на переписку со специалистами «РОССТРОЯ». В квартире подозреваемого 24 апреля был проведён обыск, но никаких документов рабочего характера следователи там не обнаружили. В настоящий момент по решению Бердского суда Юрий Бекетов и Константин Михайленко находятся в СИЗО.
К памятнику Ленина у городского ДК пришли выразить своё позитивное мнение друзья, близкие, сослуживцы и другие неравнодушные к дальнейшей судьбе бывшего и. о. директора УКСа Юрия Бекетова бердчане.
О сути мероприятия и личности Юрия Бекетова, а также о дальнейшей судьбе подписей бердчан, собранных в ходе пикета, сайту svidetel24.info рассказали сестра Юрия Владимировича и его тёща.
— Я как сестра никогда не слышала плохих слов о нём. Он настоящий патриот нашей родины. И если б было таких людей больше, мы бы все давно жили лучше, чем в Европе или Америке, — сказала Людмила Грибанова. — А у нас сажают таких людей почему-то.
По словам Людмилы Сергеевны, у её брата не просто не было лишних денег, а их не нашлось даже на адвоката — зарплатную карту «перекрыли».
— На адвоката пришлось собирать всем миром — по друзьям и знакомым, сослуживцам со старой работы. По две-три тысячи, кто сколько может.
— Про хорошего человека можно много говорить, — рассказывает теща Бекетова, Александра Павловна. — На наш взгляд, человек сидит непонятно за какие грехи и, может, вообще не за грехи. Следствие ещё не закончено, а человека уже посадили. У нас одно желание, чтобы следователи честно поработали, чтобы не прошёл этот человек просто как простой смертный. Это индивидуум. Это человек с большой буквы.
Далее теща Юрия Владимировича коротко перечислила заслуги зятя.
— Начиная от новогодней ёлки, заканчивая всеми закладными камнями и памятниками, например, десантникам, или та же часовенка, которую планировали построить возле вокзала… трубопроводы, все дороги в Бердске… Везде он. Он родился в Бердске, он учился в Бердске, он женился в Бердске и вырастил детей… Он отдал городу всё… Неужели же мы вот так просто человека предадим?
В ходе пикета возле памятника Ленину участники собирали подписи в поддержку Юрия Бекетова.
— Все они будут отданы в Следственный комитет, чтобы предстоящий суд услышал наши мнения, — сказала сайту svidetel24.info по этому поводу инициатор пикета и сестра Юрия Бекетова Людмила Грибанова.
Напомним, что 24 апреля Бердский суд арестовал и. о. директора управления капитального строительства Юрия Бекетова и генерального директора ООО «РОССТРОЙ» Константина Михайленко. Их подозревают в мошенничестве, повлекшем хищение более 7 млн рублей из бюджета Бердска. По версии следствия, Юрий Владимирович и Константин Константинович создали преступную схему. Её детали стали известны на заседании по решению вопроса о мере пресечения. Помощник прокурора Вячеслав Филиппенко сообщил, что подозреваемые при строительстве параллельной ветви канализационного коллектора вместо особо прочных чугунных труб уложили в землю полипропиленовые.
При определении в суде Бердска меры пресечения и.о. директора УКСа Юрий Владимирович, обосновывая возможность назначения ему домашнего ареста, заявил:
— Меня представили подпольным миллионером Корейкой. А у меня дети (у подозреваемого их трое, все взрослые) живут на съёмных квартирах. Я холодильники в кредит покупаю.
Он пояснил, что при строительстве коллектора совместно со специалистами КБУ принял решение о замене чугунных труб на полипропиленовые, изготовленные на заводе Peštan (Сербия). Перед проведением работ даже заказали экспертизу. В подтверждении своих слов Юрий Владимирович указал на переписку со специалистами «РОССТРОЯ».
В квартире подозреваемого 24 апреля был проведён обыск, но никаких документов рабочего характера следователи там не обнаружили.
В настоящий момент по решению Бердского суда Юрий Бекетов и Константин Михайленко находятся в СИЗО.
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