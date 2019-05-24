Подрядчик объявил о начале капремонта улицы Лунная в Бердске

Рабочие «СтройСити» установили щит, свидетельствующий о том, в какие сроки фирма из Новосибирска обязуется произвести капитальный ремонт «недоделанного» в прошлом году 300-метрового участка улицы Лунной по программе «Безопасные и качественные дороги». К изложенному на фото тексту стоит добавить уже сказанное сайтом svidetel24.info. Победитель состоявшегося конкурса — «СтройСити» из Новосибирска — в рамках проекта «БКД» обязан выполнить ремонт проезжей части, примыкания внутриквартальных и дворовых проездов, пешеходных тротуаров, линий уличного освещения. Кроме этого подрядчик, как предполагается, установит светофорные объекты на перекрёстке улиц Лунная и Космическая. Работы должны быть выполнены до 1 августа 2019 года, что подтверждает надпись на установленном сегодня, 24 мая, информационном щите. К фотофакту остаётся добавить заявление замглавы Бердска по ЖКХ Владимира Захарова. Он предупредил, что администрация разрешила работать строителям «СтройСити» в ночное время и попросил горожан отнестись к этому с пониманием: работы должны быть завершены в срок. Напомним также, что отремонтировать указанный 300-метровый участок улицы Лунной в прошлом году при её глобальной реконструкции властям Бердска не удалось из-за отсутствия финансирования. Фото автора
Рабочие «СтройСити» установили щит, свидетельствующий о том, в какие сроки фирма из Новосибирска обязуется произвести капитальный ремонт «недоделанного» в прошлом году 300-метрового участка улицы Лунной по программе «Безопасные и качественные дороги».
К изложенному на фото тексту стоит добавить уже сказанное сайтом svidetel24.info.
Победитель состоявшегося конкурса — «СтройСити» из Новосибирска — в рамках проекта «БКД» обязан выполнить ремонт проезжей части, примыкания внутриквартальных и дворовых проездов, пешеходных тротуаров, линий уличного освещения. Кроме этого подрядчик, как предполагается, установит светофорные объекты на перекрёстке улиц Лунная и Космическая. Работы должны быть выполнены до 1 августа 2019 года, что подтверждает надпись на установленном сегодня, 24 мая, информационном щите.
К фотофакту остаётся добавить заявление замглавы Бердска по ЖКХ Владимира Захарова. Он предупредил, что администрация разрешила работать строителям «СтройСити» в ночное время и попросил горожан отнестись к этому с пониманием: работы должны быть завершены в срок.
Напомним также, что отремонтировать указанный 300-метровый участок улицы Лунной в прошлом году при её глобальной реконструкции властям Бердска не удалось из-за отсутствия финансирования.
Фото автора