Подрядчик объявил о начале капремонта улицы Лунная в Бердске
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Подрядчик объявил о начале капремонта улицы Лунная в Бердске

11:35:445/24/2019
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Рабочие «СтройСити» установили щит, свидетельствующий о том, в какие сроки фирма из Новосибирска обязуется произвести капитальный ремонт «недоделанного» в прошлом году 300-метрового участка улицы Лунной по программе «Безопасные и качественные дороги».

К изложенному на фото тексту стоит добавить уже сказанное сайтом svidetel24.info.

Победитель состоявшегося конкурса — «СтройСити» из Новосибирска — в рамках проекта «БКД» обязан выполнить ремонт проезжей части, примыкания внутриквартальных и дворовых проездов, пешеходных тротуаров, линий уличного освещения. Кроме этого подрядчик, как предполагается, установит светофорные объекты на перекрёстке улиц Лунная и Космическая. Работы должны быть выполнены до 1 августа 2019 года, что подтверждает надпись на установленном сегодня, 24 мая, информационном щите.

К фотофакту остаётся добавить заявление замглавы Бердска по ЖКХ Владимира Захарова. Он предупредил, что администрация разрешила работать строителям «СтройСити» в ночное время и попросил горожан отнестись к этому с пониманием: работы должны быть завершены в срок.

Напомним также, что отремонтировать указанный 300-метровый участок улицы Лунной в прошлом году при её глобальной реконструкции властям Бердска не удалось из-за отсутствия финансирования.

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Источник: svidetel24.info

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