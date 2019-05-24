Бердчан лишили газа из-за долгов
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Бердчан лишили газа из-за долгов

11:41:245/24/2019
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Из-за должников пострадали и их соседи, которые аккуратно платят за ресурс.

Почти на неделю жильцы восьми домов по улице Ленина остались без газа. Проблема в том, что в большинстве квартир нет электрических печек, и люди готовят пищу на газе. Житель дома № 108 по улице Ленина рассказал, что уже с 20 мая голубое топливо превратилось в тоненькую струйку, а потом и она исчезла.

Замглавы Бердска по вопросам ЖКХ Владимир Захаров рассказал, что в городе газифицированы 11 многоквартирных домов. Проблема в том, что многие горожане не платят за голубое топливо. Сейчас задолженность бердчан составляет более 600 тысяч рублей. В свою очередь «Облгаз», поставляющий топливо, покупает его у поставщиков. Стоимость тонны сжиженного газа составляет 30 тысяч рублей. Из-за задолженности жителей у предприятия просто нет денег для закупки газа. В итоге «Облгаз» не завёз ресурс в резервуары, и газгольдер, предназначенный для восьми домов, опустел. В другом хранилище газ ещё остался, и жители трёх домов пользовались им.

Ситуацию разрешали на уровне правительства области. Глава Бердска Евгений Шестернин провёл переговоры с заместителем Губернатора Новосибирской области Сергеем Сёмкой. В итоге 23 мая газ завезли в резервуары.

— От лица администрации и себя лично хочу извиниться перед горожанами за сбой. Надеюсь, что благодаря совместной работе администрации города, областного правительства и «Облгаза» мы больше не допустим такого,- пообещал Владимир Захаров.

Он призвал должников начать рассчитываться за услуги, подписав графики погашения задолженности. В ином случае всех нерадивых неплательщиков лишат ресурса. Работы по отключению начнутся уже с понедельника, 27 мая.

Источник: svidetel24.info

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