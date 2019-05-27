26 мая театр «В Главных Ролях» представил на суд публики выпускной спектакль, последний в этом сезоне. «Один день из жизни подушек» — это история-сказка для всей семьи, в которой зрители смогли услышать вечные и жизненные истины о любви, дружбе и одиночестве. Эта история случилась в детском саду, но в главной роли были не дети, а настоящие, живые подушки. Но все же эта история-сказка о каждом из нас. О том, как мы любим и боимся, как верим в мечту и ждём чуда. Главный герой спектакля – такой же, как все, но всё же… другой. С чистой душой и добрым сердцем. С гречкой вместо пуха. Ему вместе с другими персонажами и, конечно, зрителями пришлось искать ответы на вечные и вполне взрослые вопросы: стоит ли менять себя, чтобы стать таким, как все? Являются ли твои особенные черты наказанием или даром? Нужны ли для счастья комфортные условия жизни? Во время спектакля и дети, и взрослые смогли от души посмеяться, взгрустнуть и подумать о чём-то очень личном. Молодые актёры, спрятанные внутри шикарных костюмов в виде огромных разноцветных подушек, выложились на все сто. У каждого было свой образ: милая «старушечка» Ивановна, мечтательный Цветочек, дотошный Знайка, резкая Эмма, одинокий Гречик. А мальчик Костя — каким искренним и настоящим он казался на сцене! Всего в спектакле было занято 14 актёров и каждого из них хочется отметить отдельно. Режиссёр спектакля Роман Мотылюк отметил, что в год театра его коллективу удалось поставить сразу две премьеры: «Дочь Солнца или Счастья много не бывает» и «Один день из жизни подушек». Он сообщил, что сегодня творческий сезон закрывается, но пригласил всех приходить в театр в следующем сезоне. Зрители были в восторге, долго и бурно аплодировали ребятам, дарили им цветы и конфеты. Но, безусловно, лучшим отзывом о том, что происходило на сцене, для меня как мамы шестилетнего пацана, стало восклицание сына: «Это офигенский спектакль!» Фото Дмитрия Паневина
26 мая театр «В Главных Ролях» представил на суд публики выпускной спектакль, последний в этом сезоне.
«Один день из жизни подушек» — это история-сказка для всей семьи, в которой зрители смогли услышать вечные и жизненные истины о любви, дружбе и одиночестве. Эта история случилась в детском саду, но в главной роли были не дети, а настоящие, живые подушки. Но все же эта история-сказка о каждом из нас. О том, как мы любим и боимся, как верим в мечту и ждём чуда.
Главный герой спектакля – такой же, как все, но всё же… другой. С чистой душой и добрым сердцем. С гречкой вместо пуха. Ему вместе с другими персонажами и, конечно, зрителями пришлось искать ответы на вечные и вполне взрослые вопросы: стоит ли менять себя, чтобы стать таким, как все? Являются ли твои особенные черты наказанием или даром? Нужны ли для счастья комфортные условия жизни?
Во время спектакля и дети, и взрослые смогли от души посмеяться, взгрустнуть и подумать о чём-то очень личном. Молодые актёры, спрятанные внутри шикарных костюмов в виде огромных разноцветных подушек, выложились на все сто. У каждого было свой образ: милая «старушечка» Ивановна, мечтательный Цветочек, дотошный Знайка, резкая Эмма, одинокий Гречик. А мальчик Костя — каким искренним и настоящим он казался на сцене! Всего в спектакле было занято 14 актёров и каждого из них хочется отметить отдельно.
Режиссёр спектакля Роман Мотылюк отметил, что в год театра его коллективу удалось поставить сразу две премьеры: «Дочь Солнца или Счастья много не бывает» и «Один день из жизни подушек». Он сообщил, что сегодня творческий сезон закрывается, но пригласил всех приходить в театр в следующем сезоне.
Зрители были в восторге, долго и бурно аплодировали ребятам, дарили им цветы и конфеты. Но, безусловно, лучшим отзывом о том, что происходило на сцене, для меня как мамы шестилетнего пацана, стало восклицание сына: «Это офигенский спектакль!»
Фото Дмитрия Паневина