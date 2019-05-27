В Бердске вынесен приговор наркоторговцам из Искитима

Они перевозили крупные партии наркотиков в Бердск и Искитим. Сами осужденные говорят, что героин им подбросили. Ещё не вступил в законную силу приговор, вынесенный в мае жителям Искитима Андрею и Екатерине Галиулиным. Судья Татьяна Васюхневич признала их виновными в незаконном сбыте или пересылке наркотических средств в особо крупном размере (статья 228.1 часть 4 пункт «г» Уголовного кодекса РФ). Суд установил, что подсудимые купили 170,5 гр смеси, содержащей героин, у неустановленного лица в городе Ленинск-Кузнецке Кемеровской области. Оттуда супруги перевозили наркотики, фасовали их дома, взвешивая на электронных весах. (Сама подсудимая заявила, что весы нужны были ей для взвешивания золота. Во время ареста на ней было надето семь золотых колец и одно белого цвета, восемь золотых серёжек, цепочка и браслет.) Супруги продавали расфасованные наркотики мелкими розничными партиями в Бердске и Искитиме. В начале декабря прошлого года в полицию поступило сообщение, что Галиулины 3 декабря привезут очередную партию наркотиков. Сотрудники ГИБДД наблюдали за их автомобилем «Мерседес-Бенц» с момента его появления на Бердском мосту. Наркоторговцев задержали около 22 часов на парковке возле ТЦ «Колорлон». Галиулины оказали сопротивление и предприняли попытку уничтожить доказательства, и полицейские надели на подозреваемых наручники. Автомобиль осмотрели и на коврике под пассажирским передним сидением нашли пакетик с героином. Сначала Екатерина Галиулина рассказала следователям, что купила наркотики для супруга. Позже она отказалась от показаний и заявила, что героин им подкинули сотрудники полиции. Это же утверждал и Андрей Галиулин. Его адвокат Олег Поляничко в суде попытался доказать невинность своего доверителя, указав на видеозапись с камеры наружного наблюдения ТЦ «Колорлон». Защитник утверждает, что на ней видно, как сотрудник полиции открывает дверь автомобиля до его осмотра понятыми. Суд посчитал, что на записи «не видно самого факта подбрасывания наркотика, и какую дверь автомобиля открыл мужчина». — В дальнейшем выяснилось, что в протоколах, составленных на месте задержания, стоит не подпись подсудимого. Она похожа на подпись сотрудника, который составлял протокол, — завил Олег Юрьевич. Однако суд отказал в ходатайстве о назначении почерковедческой экспертизы. Кроме того в качестве понятого полицейские привлекли брата жены оперативного работника. Сам понятой пояснил, что случайно оказался на месте задержания, приехав покататься на парковку «Колорлона». Суд не усмотрел ничего незаконного в действиях правоохранителей: прямым родственником полицейскому свояк не считается. После окончания судебного процесса адвокат полагает, что в суде вообще не было предоставлено ни одного доказательства преступной деятельности Андрея Галиулина. В качестве них в приговоре суда указаны смс-сообщения, которые приходили на номер подсудимого. Судя по ним, неустановленный человек хвалит «порошок Галиулина». Адвокат считает, что такие сообщения напоминают провокацию. К примеру, неужели станет доказательством кражи сообщение «Как хорошо ты лазишь в форточки»? — Нет ни одного свидетеля приобретения наркотиков. Мы полагаем, что всё обвинение голословно, — заявил защитник. Он напомнил, что сейчас сотрудники, которые вели дело Галиулиных, сами находятся под следствием. В марте суд арестовал замначальника бердского отдела МВД — начальника следственного отдела Алексея Зорина. Его подозревают в торговле вещественными доказательствами. Следствие полагает, что он уговорил подозреваемого в наркоторговле продать автомобиль подставному лицу за 400 тысяч рублей. Потом иномарку перепродали за 970 тысяч рублей. Дело Зорина ещё не передали в суд, а Галиулиным уже вынесли приговоры. Андрей Галиулин приговорён к 9 годам 11 месяцам в колонии строгого режима, а его жена Екатерина – к 10 годам 3 месяцам в колонии общего режима. Поддержать Андрея пришла его бывшая супруга. Она заплакала, услышав приговор суда. Екатерина Галиулина тихо стояла, опершись на решётку, и вытирала глаза. …Супруги Галиулины намерены обжаловать вынесенный приговор. Фото автора
Они перевозили крупные партии наркотиков в Бердск и Искитим. Сами осужденные говорят, что героин им подбросили.
Ещё не вступил в законную силу приговор, вынесенный в мае жителям Искитима Андрею и Екатерине Галиулиным. Судья Татьяна Васюхневич признала их виновными в незаконном сбыте или пересылке наркотических средств в особо крупном размере (статья 228.1 часть 4 пункт «г» Уголовного кодекса РФ). Суд установил, что подсудимые купили 170,5 гр смеси, содержащей героин, у неустановленного лица в городе Ленинск-Кузнецке Кемеровской области. Оттуда супруги перевозили наркотики, фасовали их дома, взвешивая на электронных весах. (Сама подсудимая заявила, что весы нужны были ей для взвешивания золота. Во время ареста на ней было надето семь золотых колец и одно белого цвета, восемь золотых серёжек, цепочка и браслет.) Супруги продавали расфасованные наркотики мелкими розничными партиями в Бердске и Искитиме.
В начале декабря прошлого года в полицию поступило сообщение, что Галиулины 3 декабря привезут очередную партию наркотиков. Сотрудники ГИБДД наблюдали за их автомобилем «Мерседес-Бенц» с момента его появления на Бердском мосту. Наркоторговцев задержали около 22 часов на парковке возле ТЦ «Колорлон». Галиулины оказали сопротивление и предприняли попытку уничтожить доказательства, и полицейские надели на подозреваемых наручники. Автомобиль осмотрели и на коврике под пассажирским передним сидением нашли пакетик с героином.
Сначала Екатерина Галиулина рассказала следователям, что купила наркотики для супруга. Позже она отказалась от показаний и заявила, что героин им подкинули сотрудники полиции. Это же утверждал и Андрей Галиулин. Его адвокат Олег Поляничко в суде попытался доказать невинность своего доверителя, указав на видеозапись с камеры наружного наблюдения ТЦ «Колорлон». Защитник утверждает, что на ней видно, как сотрудник полиции открывает дверь автомобиля до его осмотра понятыми. Суд посчитал, что на записи «не видно самого факта подбрасывания наркотика, и какую дверь автомобиля открыл мужчина».
— В дальнейшем выяснилось, что в протоколах, составленных на месте задержания, стоит не подпись подсудимого. Она похожа на подпись сотрудника, который составлял протокол, — завил Олег Юрьевич.
Однако суд отказал в ходатайстве о назначении почерковедческой экспертизы. Кроме того в качестве понятого полицейские привлекли брата жены оперативного работника. Сам понятой пояснил, что случайно оказался на месте задержания, приехав покататься на парковку «Колорлона». Суд не усмотрел ничего незаконного в действиях правоохранителей: прямым родственником полицейскому свояк не считается.
После окончания судебного процесса адвокат полагает, что в суде вообще не было предоставлено ни одного доказательства преступной деятельности Андрея Галиулина. В качестве них в приговоре суда указаны смс-сообщения, которые приходили на номер подсудимого. Судя по ним, неустановленный человек хвалит «порошок Галиулина». Адвокат считает, что такие сообщения напоминают провокацию. К примеру, неужели станет доказательством кражи сообщение «Как хорошо ты лазишь в форточки»?
— Нет ни одного свидетеля приобретения наркотиков. Мы полагаем, что всё обвинение голословно, — заявил защитник.
Он напомнил, что сейчас сотрудники, которые вели дело Галиулиных, сами находятся под следствием. В марте суд арестовал замначальника бердского отдела МВД — начальника следственного отдела Алексея Зорина. Его подозревают в торговле вещественными доказательствами. Следствие полагает, что он уговорил подозреваемого в наркоторговле продать автомобиль подставному лицу за 400 тысяч рублей. Потом иномарку перепродали за 970 тысяч рублей. Дело Зорина ещё не передали в суд, а Галиулиным уже вынесли приговоры.
Андрей Галиулин приговорён к 9 годам 11 месяцам в колонии строгого режима, а его жена Екатерина – к 10 годам 3 месяцам в колонии общего режима. Поддержать Андрея пришла его бывшая супруга. Она заплакала, услышав приговор суда. Екатерина Галиулина тихо стояла, опершись на решётку, и вытирала глаза.
…Супруги Галиулины намерены обжаловать вынесенный приговор.
Фото автора