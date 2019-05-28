Неадекватный водитель на «Тойоте» повредил пять авто в центре Бердска

Сотрудники ГИБДД выясняют, как произошла авария без пострадавших поздним вечером 27 мая у дома №4 по улице К. Маркса. По словам владельцев повреждённых авто, схема такова. «Тойота Корона», следовавшая со стороны «Астора» на высокой скорости врезалась в припаркованные у дома автомобили. Первым на её пути оказался седан «Хёндэ», который «Тойота» зацепила по касательной. Далее последовала встреча с грузовой ГАЗелью, которую от удара отбросило на хэтчбек «Тойота Функарго». Следом были повреждены легковые «Шкода» и «Субару Форестер». Более всех досталось «фунтику», который оказался зажатым между ГАЗелью и «Шкодой». Серьёзно повреждена и «Тойота Корона» нарушителя ПДД, собравшая в «кучу» столь значительное количество автомобилей. Очевидцы удивлены: каким образом сидевшие в ней субъекты не пострадали, и утверждают, что из повреждённой «Тойоты» выбрались двое молодых людей с бутылью пива. — Оба поддатые, вылезли из машины и до приезда сотрудников препирались, мол, не я был за рулём. Впрочем, один из сидевших в «Тойоте» по приезду на место происшествия инспекторов ГИБДД оказался в салоне «патрульки» и даже позволил провести над собой проверку на трезвость. «Врачебной тайны» — показание алкометра – инспекторы корреспонденту не раскрыли. Хотя один из понятых тут же подтвердил сайту svidetel24.info о повышенном «градусе» в выдохе проверяемого. Самое неприятное известие для хозяев повреждённых авто на этот час – у «гонщика» из «Тойоты» отсутствует страховка. То есть компенсацию за разбитые авто им придётся взыскивать через суд. Исчерпывающую информацию о произошедшем сотрудники ГИБДД предложили нам получить в пресс-службе ведомства, что мы очень постараемся сделать в кратчайшие сроки. Фото автора
Сотрудники ГИБДД выясняют, как произошла авария без пострадавших поздним вечером 27 мая у дома №4 по улице К. Маркса.
По словам владельцев повреждённых авто, схема такова. «Тойота Корона», следовавшая со стороны «Астора» на высокой скорости врезалась в припаркованные у дома автомобили. Первым на её пути оказался седан «Хёндэ», который «Тойота» зацепила по касательной. Далее последовала встреча с грузовой ГАЗелью, которую от удара отбросило на хэтчбек «Тойота Функарго». Следом были повреждены легковые «Шкода» и «Субару Форестер». Более всех досталось «фунтику», который оказался зажатым между ГАЗелью и «Шкодой».
Серьёзно повреждена и «Тойота Корона» нарушителя ПДД, собравшая в «кучу» столь значительное количество автомобилей. Очевидцы удивлены: каким образом сидевшие в ней субъекты не пострадали, и утверждают, что из повреждённой «Тойоты» выбрались двое молодых людей с бутылью пива.
— Оба поддатые, вылезли из машины и до приезда сотрудников препирались, мол, не я был за рулём.
Впрочем, один из сидевших в «Тойоте» по приезду на место происшествия инспекторов ГИБДД оказался в салоне «патрульки» и даже позволил провести над собой проверку на трезвость. «Врачебной тайны» — показание алкометра – инспекторы корреспонденту не раскрыли. Хотя один из понятых тут же подтвердил сайту svidetel24.info о повышенном «градусе» в выдохе проверяемого.
Самое неприятное известие для хозяев повреждённых авто на этот час – у «гонщика» из «Тойоты» отсутствует страховка. То есть компенсацию за разбитые авто им придётся взыскивать через суд.
Исчерпывающую информацию о произошедшем сотрудники ГИБДД предложили нам получить в пресс-службе ведомства, что мы очень постараемся сделать в кратчайшие сроки.
Фото автора