Неадекватный водитель на «Тойоте» повредил пять авто в центре Бердска
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Неадекватный водитель на «Тойоте» повредил пять авто в центре Бердска

12:07:435/28/2019
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Сотрудники ГИБДД выясняют, как произошла авария без пострадавших поздним вечером 27 мая у дома №4 по улице К. Маркса.

По словам владельцев повреждённых авто, схема такова. «Тойота Корона», следовавшая со стороны «Астора» на высокой скорости врезалась в припаркованные у дома автомобили. Первым на её пути оказался седан «Хёндэ», который «Тойота» зацепила по касательной. Далее последовала встреча с грузовой ГАЗелью, которую от удара отбросило на хэтчбек «Тойота Функарго». Следом были повреждены легковые «Шкода» и «Субару Форестер». Более всех досталось «фунтику», который оказался зажатым между ГАЗелью и «Шкодой».

Серьёзно повреждена и «Тойота Корона» нарушителя ПДД, собравшая в «кучу» столь значительное количество автомобилей. Очевидцы удивлены: каким образом сидевшие в ней субъекты не пострадали, и утверждают, что из повреждённой «Тойоты» выбрались двое молодых людей с бутылью пива.

— Оба поддатые, вылезли из машины и до приезда сотрудников препирались, мол, не я был за рулём.

Впрочем, один из сидевших в «Тойоте» по приезду на место происшествия инспекторов ГИБДД оказался в салоне «патрульки» и даже позволил провести над собой проверку на трезвость. «Врачебной тайны» — показание алкометра – инспекторы корреспонденту не раскрыли. Хотя один из понятых тут же подтвердил сайту svidetel24.info о повышенном «градусе» в выдохе проверяемого.

Самое неприятное известие для хозяев повреждённых авто на этот час – у «гонщика» из «Тойоты» отсутствует страховка. То есть компенсацию за разбитые авто им придётся взыскивать через суд.

Исчерпывающую информацию о произошедшем сотрудники ГИБДД предложили нам получить в пресс-службе ведомства, что мы очень постараемся сделать в кратчайшие сроки.

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Источник: svidetel24.info

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