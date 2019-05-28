После ДТП в Бердске: «Всем было весело, кроме потерпевших»
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После ДТП в Бердске: «Всем было весело, кроме потерпевших»

3:52:425/28/2019
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Подробностями вчерашней аварии на К. Маркса поделились очевидцы и специалисты ГИБДД региона.

Вот, что сообщила в соцсетях в связи с дорожно-транспортным происшествием, когда неадекватный «гонщик» на «Тойоте» протаранил пять припаркованных у дома №4 по улице К. Маркса автомобилей, хозяйка одного из повреждённых авто:

— Я одна из владельцев пострадавших машин. Компания укуреных и пьяных людей на Корона-бочка на большой скорости со стороны «Астора» врезалась в припаркованные машины. Сначала зацепила несильно Хундай, на полном ходу цепляет газель за свою стойку, разворачивает её так, что она входит в Фунтика и потом отпрыгивает в Шкоду и Форестера, — пишет Татьяна. — Водитель лишен прав, машина не оформлена и без страховки. Отказался проходить медэкспертизу, сидел у гаишников в машине, курил, попивал пиво, которое ему приносили его собутыльники. Всем было весело, кроме потерпевших.

О том, почему «Тойота Корона», двигавшаяся по К. Маркса со стороны ТЦ «Астор», врезалась в стоящие на парковке автомобили попытался рассказать другой очевидец, участник группы АвтоБердск ВКонтакте Данила, сделавший фото сразу после аварии.

— На перекрестке К. Маркса-Кутузова девушка на серебристой иномарке не уступила дорогу водителю «Тойоты Корона», ехавшему по главной, — пояснил Данила.

По мнению очевидца, водитель «Тойоты», объезжая препятствие в виде серебристой иномарки, выехал на встречку и при попытке вернуться снова в свою полосу не справился с управлением и совершил таран с пятью автомобилями на парковке.

К слову, данная версия произошедшего, высказана не только Данилой, но и другими очевидцами. Она тоже рассматривается сотрудниками ГИБДД. После случившегося инспекторы взяли объяснения у водителя «серебристой», а след «попытки вернуться» отпечатался на асфальте.

Пока в пресс-службе ГИБДД региона по поводу столкновения дают весьма скудные комментарии. По словам Светланы Христолюбовой, которая является государственным инспектором отделения пропаганды БДД управления ГИБДД по Новосибирской области, этот инцидент в сводке ГИБДД зарегистрирован.

— Марки автомобилей в базу занесены. Оформленные на месте происшествия сотрудниками ГИБДД материалы переданы для дальнейшего анализа специалистам отделения по разбору дорожно-транспортных происшествий второго полка ГИБДД, — рассказывает Светлана Христолюбова. — Выясняется, нет ли пострадавших в результате столкновения автомобилей, и прочие обстоятельства произошедшего. Очевидцы и автовладельцы повреждённых авто опрошены.

Информация о состоянии водителя автомобиля «Тойота Корона» в момент столкновения транспортных средств пока не разглашается. По словам госинспектора по пропаганде, такая информация будет известна лишь после тщательной проверки, ближе к концу недели.

Сайт svidetel24.info продолжает следить за развитием событий.

Фото Данилы Приходченко и автора

Источник: svidetel24.info

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