Врачи требуют наказать поскандалившегося с начмедом Бердска мужчину
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Врачи требуют наказать поскандалившегося с начмедом Бердска мужчину

6:24:485/28/2019
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Медики области написали письмо председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину о нападении на начмеда ЦГБ Надежду Шахатову.

В своем послании они подчеркнули, что медицинская общественность Новосибирской области крайне возмущена тем, что до сих пор, по заявлению Надежды Александровны, полиция Бердска не проводит никаких расследований по факту нападения на неё Александра Охотина.

Также медики подчеркивают, что через СМИ им распространяется оскорбительная и лживая информация о враче Шахатовой и об оказании медицинской помощи его супруге в данной больнице.

По мнению медиков региона, в последнее время средствами массовой информации намеренно создается ажиотаж вокруг любых случаев, произошедших при оказании медицинской помощи. Причем в большинстве из них ситуация преподносится с негативной стороны, а «врачебные дела» освещаются исключительно с позиций «врачей-врагов», что способствует разжиганию ненависти к людям, оказывающим медицинскую помощь, в том числе в экстремальных условиях.

Далее в письме значится следующее:

«Учитывая большое общественное значение вопроса защиты медицинских работников, недопущения разжигания агрессии по отношению к ним в связи с профессиональной деятельностью и принятия мер к наказанию виновных в совершении преступлений, просим:

1. Взять под личный контроль вопрос привлечения к ответственности гр. Охотина Александра, за причинение вреда здоровью Шахатовой Надежде Александровне при исполнении своих служебных обязанностей.

2. С целью совершенствования действующих нормативных правовых актов внести в законодательные органы и органы, обладающие правом законодательной инициативы, предложения о дополнении уголовного и административного кодексов нормами привлечения к ответственности лиц, совершивших или покушающихся на совершение противоправных действий в отношении медицинских работников при оказании медицинской помощи или в связи деятельностью в указанной области, а также об ответственности за разжигание ненависти по отношению к медицинским работникам в связи с их профессиональной деятельностью».

Фото из архива редакции

Источник: svidetel24.info

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