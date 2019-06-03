Первое место на летней спартакиаде пенсионеров завоевали бердчане

Финал IX летней спартакиады пенсионеров Новосибирской области прошел в минувшие выходные в Карасуке. 1 июня на стадионе «Локомотив» состоялось торжественное открытие спартакиады. Как сообщает отдел физкультуры и спорта, всего в финале соревновались 22 команды, в том числе и команда города Бердска. Команды зрелой молодежи состязались в восьми видах спорта: городошный спорт, стрельба, настольный теннис, стритбол, плавание, шахматы, легкая атлетика и комбинированная эстафета. Старты в Карасуке стали самыми массовыми за всю историю областных спартакиад пенсионеров – в них приняли участие 345 человек. Бердчане показали отличную подготовку и сплоченность команды, завоевав 1 место. Серебро досталось команде Куйбышевского района (в 2018 году мы уступили одно очко), а бронза -хозяевам соревнований – карасучанам. Городошный спорт 1 место (Геннадий Кондрашов, Игорь Еремин) Плавание 2 место (Александр Ищук, Татьяна Рак) Стритбол 3 место (Шкробко Николай, Ашихмин Виктор, Марков Сергей, Мартынова Татьяна, Филиппова Наталья) Шахматы 3 место (Владимир Крайнев, Храмчихин Геннадий, Сулейманова Фаузия) Легкая атлетика 5 место (Бельтикова Наталья, Баклан Владимир, Бессонов Сергей) Стрельба 5 место (Зверев Владимир, Ищук Александр, Горюнов Аркадий, Рак Татьяна, Панкова Светлана) Настольный теннис 5 место (Аксенов Сергей, Шпиталев Алексей, Губкина Татьяна) Плавание 1 место Александр Ищук 3 место Татьяна Рак Шахматы 1 место Фаузия Сулейманова (3 доска) Городошный спорт 2 место Геннадий Кондрашов Легкая атлетика 2 место Владимир Баклан (до 70 лет) 2 место Сергей Бессонов (старше 70 лет) Настольный теннис 3 место Алексей Шпиталев (2 ракетка) Александр Ищук прошел в сборную Новосибирской области для участия в финале всероссийской спартакиады пенсионеров, который состоится в августе в Уфе. Фото предоставлено ОФКиС
Места в командном зачете распределились следующим образом:
Бердчане на пьедестале почета в личном первенстве:
Финал IX летней спартакиады пенсионеров Новосибирской области прошел в минувшие выходные в Карасуке.
1 июня на стадионе «Локомотив» состоялось торжественное открытие спартакиады. Как сообщает отдел физкультуры и спорта, всего в финале соревновались 22 команды, в том числе и команда города Бердска.
Команды зрелой молодежи состязались в восьми видах спорта: городошный спорт, стрельба, настольный теннис, стритбол, плавание, шахматы, легкая атлетика и комбинированная эстафета. Старты в Карасуке стали самыми массовыми за всю историю областных спартакиад пенсионеров – в них приняли участие 345 человек.
Бердчане показали отличную подготовку и сплоченность команды, завоевав 1 место. Серебро досталось команде Куйбышевского района (в 2018 году мы уступили одно очко), а бронза -хозяевам соревнований – карасучанам.
Городошный спорт 1 место (Геннадий Кондрашов, Игорь Еремин)
Плавание 2 место (Александр Ищук, Татьяна Рак)
Стритбол 3 место (Шкробко Николай, Ашихмин Виктор, Марков Сергей, Мартынова Татьяна, Филиппова Наталья)
Шахматы 3 место (Владимир Крайнев, Храмчихин Геннадий, Сулейманова Фаузия)
Легкая атлетика 5 место (Бельтикова Наталья, Баклан Владимир, Бессонов Сергей)
Стрельба 5 место (Зверев Владимир, Ищук Александр, Горюнов Аркадий, Рак Татьяна, Панкова Светлана)
Настольный теннис 5 место (Аксенов Сергей, Шпиталев Алексей, Губкина Татьяна)
Плавание
1 место Александр Ищук
3 место Татьяна Рак
Шахматы
1 место Фаузия Сулейманова (3 доска)
Городошный спорт
2 место Геннадий Кондрашов
Легкая атлетика
2 место Владимир Баклан (до 70 лет)
2 место Сергей Бессонов (старше 70 лет)
Настольный теннис
3 место Алексей Шпиталев (2 ракетка)
Александр Ищук прошел в сборную Новосибирской области для участия в финале всероссийской спартакиады пенсионеров, который состоится в августе в Уфе.
Фото предоставлено ОФКиС