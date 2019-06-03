Первое место на летней спартакиаде пенсионеров завоевали бердчане
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Первое место на летней спартакиаде пенсионеров завоевали бердчане

3:49:196/3/2019
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Финал IX летней спартакиады пенсионеров Новосибирской области прошел в минувшие выходные в Карасуке.

1 июня на стадионе «Локомотив» состоялось торжественное открытие спартакиады. Как сообщает отдел физкультуры и спорта, всего в финале соревновались 22 команды, в том числе и команда города Бердска.

Команды зрелой молодежи состязались в восьми видах спорта: городошный спорт, стрельба, настольный теннис, стритбол, плавание, шахматы, легкая атлетика и комбинированная эстафета. Старты в Карасуке стали самыми массовыми за всю историю областных спартакиад пенсионеров – в них приняли участие 345 человек.

Бердчане показали отличную подготовку и сплоченность команды, завоевав 1 место. Серебро досталось команде Куйбышевского района (в 2018 году мы уступили одно очко), а бронза -хозяевам соревнований – карасучанам.

Места в командном зачете распределились следующим образом:

Городошный спорт 1 место (Геннадий Кондрашов, Игорь Еремин)

Плавание 2 место (Александр Ищук, Татьяна Рак)

Стритбол 3 место (Шкробко Николай, Ашихмин Виктор, Марков Сергей, Мартынова Татьяна, Филиппова Наталья)

Шахматы 3 место (Владимир Крайнев, Храмчихин Геннадий, Сулейманова Фаузия)

Легкая атлетика 5 место (Бельтикова Наталья, Баклан Владимир, Бессонов Сергей)

Стрельба 5 место (Зверев Владимир, Ищук Александр, Горюнов Аркадий, Рак Татьяна, Панкова Светлана)

Настольный теннис 5 место (Аксенов Сергей, Шпиталев Алексей, Губкина Татьяна)

Бердчане на пьедестале почета в личном первенстве:

Плавание

1 место Александр Ищук

3 место Татьяна Рак

Шахматы

1 место Фаузия Сулейманова (3 доска)

Городошный спорт

2 место Геннадий Кондрашов

Легкая атлетика

2 место Владимир Баклан (до 70 лет)

2 место Сергей Бессонов (старше 70 лет)

Настольный теннис

3 место Алексей Шпиталев (2 ракетка)

Александр Ищук прошел в сборную Новосибирской области для участия в финале всероссийской спартакиады пенсионеров, который состоится в августе в Уфе.

Фото предоставлено ОФКиС

Источник: svidetel24.info

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