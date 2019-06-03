Вырезали яблоневую аллейку на улице Лунной в Бердске

Реконструкция 300-метрового участка Лунной по проекту «Безопасные и качественные автодороги» продолжается. На «варварство» новосибирских подрядчиков из «Строй-Сити», производящих капремонт Лунной в этом году, сайту svidetel24.info пожаловались читатели. — Как же так? Вы обещали со слов Совбанова, что вырубке вдоль Лунной подлежат исключительно берёзы и клёны. С какой стати пустили под нож яблоневую аллею? Съездив на место происшествия, мы зафиксировали уже сотворённое сегодня, 3 июня, пренебрежительное отношение к посадкам. К полудню рабочие с пилами успели «обезглавить» половину аллейки и несмотря на то, что их снимает камера, продолжали делать своё дело, складывая порубленные яблоньки в кузов КамАЗа. Мы попросили прокомментировать происходящее ответственное лицо, заявлявшее ранее про «исключительно кленовые и берёзовые» вырубки насаждений вдоль улицы Лунной в связи с глобальной реконструкцией дороги. — Там не яблоневая аллейка. Вырубают ранетовую дичку, — с полной осведомленностью заявил Максим Совбанов, руководитель УЖКХ. — Успокойте защитников природы, что всё идёт по плану в соответствии с проектом. Далее в разговоре с корреспондентом издания Максим Флюрович вспомнил прошлый год. — Работы по реконструкции первой очереди Лунной в прошлом году точно также подвергались критике со стороны жителей. Вспомните, сколько было к власти претензий с их стороны. В том числе и по вырубкам зелёных насаждений. А когда всё сделали и увидели, как красиво получилось, все вопросы сразу отпали. Совбанов предложил бердчанам не спешить безоглядно критиковать каждый «чих» подрядчиков и квалифицировать их действия как варварские. — Контролёров над ними и нами в процессе производства работ предостаточно. Давайте подождём до полного окончания капремонта и посмотрим, что будет на финише, — предложил глава управления жилищно-коммунального хозяйства Бердска и не без иронии добавил: — Если вам не понравится — посадят его (подрядчика — С.Б.) в тюрьму, если понравится — можете втихаря сказать ему «спасибо». Совбанов уверен, что всё идёт в соответствии с проектом, разработанным и согласованным, в том числе, с экологами, годами ранее. Напомним, как сообщал сайт svidetel24.info, работы по реконструкции 300-метрового участка улицы Лунная в рамках проекта БКАД подрядчик обязан выполнить до 1 августа. В соответствии с проектом дорожники «Строй-Сити» должны сделать не только ремонт проезжей части и примыканий внутриквартальных и дворовых проездов, но и пешеходных дорожек, линий уличного освещения и т. д. Кроме этого, как предполагается, на перекрёстке улиц Лунная и Космическая будут установлены светофорные объекты. К слову, некоторое из перечисленного уже выполнено.
Реконструкция 300-метрового участка Лунной по проекту «Безопасные и качественные автодороги» продолжается.
На «варварство» новосибирских подрядчиков из «Строй-Сити», производящих капремонт Лунной в этом году, сайту svidetel24.info пожаловались читатели.
— Как же так? Вы обещали со слов Совбанова, что вырубке вдоль Лунной подлежат исключительно берёзы и клёны. С какой стати пустили под нож яблоневую аллею?
Съездив на место происшествия, мы зафиксировали уже сотворённое сегодня, 3 июня, пренебрежительное отношение к посадкам. К полудню рабочие с пилами успели «обезглавить» половину аллейки и несмотря на то, что их снимает камера, продолжали делать своё дело, складывая порубленные яблоньки в кузов КамАЗа.
Мы попросили прокомментировать происходящее ответственное лицо, заявлявшее ранее про «исключительно кленовые и берёзовые» вырубки насаждений вдоль улицы Лунной в связи с глобальной реконструкцией дороги.
— Там не яблоневая аллейка. Вырубают ранетовую дичку, — с полной осведомленностью заявил Максим Совбанов, руководитель УЖКХ. — Успокойте защитников природы, что всё идёт по плану в соответствии с проектом.
Далее в разговоре с корреспондентом издания Максим Флюрович вспомнил прошлый год.
— Работы по реконструкции первой очереди Лунной в прошлом году точно также подвергались критике со стороны жителей. Вспомните, сколько было к власти претензий с их стороны. В том числе и по вырубкам зелёных насаждений. А когда всё сделали и увидели, как красиво получилось, все вопросы сразу отпали.
Совбанов предложил бердчанам не спешить безоглядно критиковать каждый «чих» подрядчиков и квалифицировать их действия как варварские.
— Контролёров над ними и нами в процессе производства работ предостаточно. Давайте подождём до полного окончания капремонта и посмотрим, что будет на финише, — предложил глава управления жилищно-коммунального хозяйства Бердска и не без иронии добавил: — Если вам не понравится — посадят его (подрядчика — С.Б.) в тюрьму, если понравится — можете втихаря сказать ему «спасибо».
Совбанов уверен, что всё идёт в соответствии с проектом, разработанным и согласованным, в том числе, с экологами, годами ранее.
Напомним, как сообщал сайт svidetel24.info, работы по реконструкции 300-метрового участка улицы Лунная в рамках проекта БКАД подрядчик обязан выполнить до 1 августа. В соответствии с проектом дорожники «Строй-Сити» должны сделать не только ремонт проезжей части и примыканий внутриквартальных и дворовых проездов, но и пешеходных дорожек, линий уличного освещения и т. д. Кроме этого, как предполагается, на перекрёстке улиц Лунная и Космическая будут установлены светофорные объекты.
К слову, некоторое из перечисленного уже выполнено.
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