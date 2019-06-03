Из-за дефекта насосного оборудования не будет горячей воды в центре Бердска

Принять нормальные водные процедуры жителям можно будет до двух часов ночи и после 20 часов вечера завтра, 4 июня. Как сообщила сегодня, 3 июня, пресс-служба комбината бытовых услуг, из-за дефекта сетевого насосного оборудования на период с 8.00 до ориентировочно 20.00 4 июня будет произведена остановка котельной «Вега», в связи с чем произойдёт отключение горячей воды у потребителей центральной зоны Бердска. Кроме того, подчёркивается в официальном пресс-релизе предприятия, с 2.00 до 8.00 4 июня в период расхолаживания магистральных тепловых сетей возможно отклонение температуры горячей воды. О возобновлении подачи горячей воды будет сообщено дополнительно, указывается в информации КБУ. Фото из архива редакции
Принять нормальные водные процедуры жителям можно будет до двух часов ночи и после 20 часов вечера завтра, 4 июня.
Как сообщила сегодня, 3 июня, пресс-служба комбината бытовых услуг, из-за дефекта сетевого насосного оборудования на период с 8.00 до ориентировочно 20.00 4 июня будет произведена остановка котельной «Вега», в связи с чем произойдёт отключение горячей воды у потребителей центральной зоны Бердска.
Кроме того, подчёркивается в официальном пресс-релизе предприятия, с 2.00 до 8.00 4 июня в период расхолаживания магистральных тепловых сетей возможно отклонение температуры горячей воды.
О возобновлении подачи горячей воды будет сообщено дополнительно, указывается в информации КБУ.
Фото из архива редакции