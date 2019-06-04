Двое погибли, 13 ранены: в Бердске продолжаются учения МЧС
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Двое погибли, 13 ранены: в Бердске продолжаются учения МЧС

6:17:566/4/2019
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С утра, 4 июля, все оперативные службы города ликвидировали возгорание и эвакуировали людей в пансионате ветеранов труда им. Калинина, а уже в полдень разбирались с последствиями крупного дорожно-транспортного происшествия с участием трёх автомобилей.

По легенде учений, ДТП произошло вблизи нефтехранилища «Гигант», столкнулись автобус с 13 пассажирами, легковой автомобиль и бензовоз. По замыслу организаторов учений, при ударе из автомобиля произошла утечка нефтепродукта. Сигнал о произошедшем поступил в единую диспетчерскую службу 112, а далее оперативный дежурный вызвал на место спецслужбы.

Сначала спасатели бердского спасотряда МЧС России, как пояснил начальник поисково-спасательного подразделения Сергей Козин, провели разведку, оценив масштабы катастрофы. А потом приступили к помощи пострадавшим. Чтобы извлечь находящихся без сознания пассажира и водителя легкового автомобиля, как уточнил Козин, потребовалась срезать крышу при помощи гидравлических ножниц. Одновременно с этим спасатели оказывали помощь пострадавшим, находившимся в автобусе. На помощь бердскому спасотряду приехали спасатели аварийно-спасательной службы Новосибирской области из Искитима.

В это же время пожарные залили пеной место, где разлилось топливо во избежание дальнейшего распространения по территории. Бригады «скорой помощи» принимали раненых и оказывали экстренную помощь. Все службы, на взгляд непрофессионала, работали слаженно. После учений, как уточнил начальник поисково-спасательного подразделения БПСО, в отряде будет свой «разбор полётов». За действиями своих подчинённых наблюдал начальник спасотряда Николай Ярманов, который, к слову, не стал дожидаться окончания трёхдневных командно-штабных учений и выдавал свои критические замечания специалистам БПСО.

Александра Бурковская, фото автора

Источник: svidetel24.info

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