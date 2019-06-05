Бывший замначальника полиции Бердска предстанет перед судом

Прокурор Бердска Роман Сивак утвердил обвинительное заключение по делу бывшего замначальника бердского отдела МВД — начальника следственного отдела Алексея Зорина. По версии следствия, высокопоставленный полицейский торговал вещественными доказательствами. Следствие полагает, что он уговорил человека, подозреваемого в наркоторговле, продать автомобиль подставному лицу за 400 тысяч рублей. Потом иномарку перепродали за 970 тысяч рублей. Обвинение полагает, что Алексей Зорин действовал вместе с бывшими коллегами Иваном Мощенко и Богданом Кравчуком. Они проходят по одному делу вместе с Алексеем Зориным. Всем троим предъявлено обвинение в мошенничестве. Роман Сивак отметил, что Алексей Зорин способствовал расследованию преступления. В ближайшее время его дело передадут в суд. Напомню, что бывшего замначальника полиции Бердска арестовал Центральный суд Новосибирска 4 марта. В 2012 году он, будучи стершим следователем следственного отдела, победил в конкурсе «Лучший по профессии».
Прокурор Бердска Роман Сивак утвердил обвинительное заключение по делу бывшего замначальника бердского отдела МВД — начальника следственного отдела Алексея Зорина.
По версии следствия, высокопоставленный полицейский торговал вещественными доказательствами. Следствие полагает, что он уговорил человека, подозреваемого в наркоторговле, продать автомобиль подставному лицу за 400 тысяч рублей. Потом иномарку перепродали за 970 тысяч рублей. Обвинение полагает, что Алексей Зорин действовал вместе с бывшими коллегами Иваном Мощенко и Богданом Кравчуком. Они проходят по одному делу вместе с Алексеем Зориным. Всем троим предъявлено обвинение в мошенничестве. Роман Сивак отметил, что Алексей Зорин способствовал расследованию преступления. В ближайшее время его дело передадут в суд.
Напомню, что бывшего замначальника полиции Бердска арестовал Центральный суд Новосибирска 4 марта. В 2012 году он, будучи стершим следователем следственного отдела, победил в конкурсе «Лучший по профессии».