Сломавшему ноги в ДТП бердскому байкеру требуется помощь
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Сломавшему ноги в ДТП бердскому байкеру требуется помощь

3:31:156/5/2019
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31-летний Сергей Трифонов рассказал сайту svidetel24.info, как произошло столкновение его двухколёсной «Хонды» с автомобилем «Субару» в Бердске, а его друзья объявили сбор средств на дорогостоящую операцию.

Напомним, как сообщал svidetel24.info, трагедия у «Розы ветров» произошла около днём, 29 мая. Мотоциклист, следовавший со стороны центра, врезался в выезжавший с парковки на проезжую часть улицы Ленина, являющейся главной дорогой, внедорожник «Субару». С тяжёлыми травмами, а именно, как сообщили нам в ГИБДД региона, с «закрытым переломом правой бедренной кости и голеней», разбившегося байкера медики скорой помощи транспортировали в реанимацию ЦГБ.

Своё видение схемы произошедшего мотоциклист Сергей Трифонов рассказал сайту svidetel24.info. Она отличается от того, что рассказал нам на месте происшествия владелец «Субару», за рулём которого находилась его жена.

— Скорость у меня была вовсе не «достаточно высокой», а — в пределах нормы — не более шестидесяти километров в час, — рассказывает Сергей.

Вина водительницы «Субару», по мнению прикованного к больничной койке байкера, очевидна.

— Я ехал по своей полосе, не нарушая скоростной режим. Она стояла на обочине за киоском, — вспоминает Сергей. — Метров за десять до меня она выезжает на дорогу и перегораживает мне полосы… Я нажимаю сигнал… И пытаюсь уйти от столкновения и выезжаю на встречку, чтобы обогнуть её…

Последнее, что вспомнилось Сергею: женщина из «Субару» посмотрела на него, но продолжила движение.

«Обогнуть» выехавший наперерез байкеру автомобиль ему не удалось. Врезавшись в «Субару», как сообщало наше издание, мотоциклист улетел вперёд метров на двадцать и переломал обе ноги.

— Что там решили гаишники, я пока не в курсе. Когда я был в ещё реанимации, ко мне приходил полицейский и следователь, взяли показания и всё.

Как сказал в заключении нашей беседы Сергей Трифонов, сегодня, 5 июня, его переводят из бердской ЦГБ в новосибирскую коммерческую «Железнодорожную» с последующей операцией. Возможно, не одной.

— На дорогостоящую операцию нашему товарищу не хватает 70 000 рублей, — пишут друзья-мотоциклисты про Сергея в соцсетях. — Все, кто готов и может помочь, просьба перечислить посильную помощь на данные карты:

Номер счета: 40817810004060058700
Получатель: ТРИФОНОВ СЕРГЕЙ ИГОРЕВИЧ
ИНН банка получателя: 7728168971
Корр. счет: 30101810200000000593
Банк: АО «Альфа-Банк», г. Москва
КПП банка получателя: 770801001
БИК: 044525593
Номер карты: 5521 7526 8832 2614

Или: Сбербанк по номеру телефона 89134867642 Анастасия Александрова В.

Фото из архива редакции и со странички Сергея Трифонова ВКонтакте

Источник: svidetel24.info

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