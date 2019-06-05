Отключат от газа из-за долга в 140 млн рублей КБУ Бердска

С 6 июня ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» вводит режим ограничения поставки газа в отношении муниципального «Комбината бытовых услуг». Подачу газа на оборудование котельных «Вега» и «Новая» полностью остановят. Причина кардинальных мер — задолженность предприятия. На 30 мая она составляет 140 млн рублей. Пресс-служба газовиков указала, что неоднократные переговоры с руководством КБУ не привели к нормализации ситуации с расчётами за поставленное топливо. Ограничения будут отменены только после погашения потребителем задолженности. Специалисты «Газпрома» обосновывают свои действия постановлением правительства, допускающим такие действия. Самый главный вопрос для горожан: отключат ли им горячую воду после введения режима ограничения? Газ поступает в котельные напрямую, поэтому никаких запасов голубого топлива нет. Однако # замглавы Бердска по вопросам ЖКХ Владимир Захаров # комментируя ситуацию заверил, что у бердчан нет повода для волнений. Сейчас руководство КБУ ведёт переговоры с «Газпромом». Власти города уже обратились в профильное министерство с просьбой о выделении субсидии для расчёта с «Газпромом».
С 6 июня ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» вводит режим ограничения поставки газа в отношении муниципального «Комбината бытовых услуг».
Подачу газа на оборудование котельных «Вега» и «Новая» полностью остановят.
Причина кардинальных мер — задолженность предприятия. На 30 мая она составляет 140 млн рублей. Пресс-служба газовиков указала, что неоднократные переговоры с руководством КБУ не привели к нормализации ситуации с расчётами за поставленное топливо. Ограничения будут отменены только после погашения потребителем задолженности. Специалисты «Газпрома» обосновывают свои действия постановлением правительства, допускающим такие действия.
Самый главный вопрос для горожан: отключат ли им горячую воду после введения режима ограничения? Газ поступает в котельные напрямую, поэтому никаких запасов голубого топлива нет. Однако # замглавы Бердска по вопросам ЖКХ Владимир Захаров # комментируя ситуацию заверил, что у бердчан нет повода для волнений.
Сейчас руководство КБУ ведёт переговоры с «Газпромом». Власти города уже обратились в профильное министерство с просьбой о выделении субсидии для расчёта с «Газпромом».