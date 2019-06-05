Отключат от газа из-за долга в 140 млн рублей КБУ Бердска
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Отключат от газа из-за долга в 140 млн рублей КБУ Бердска

3:41:166/5/2019
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С 6 июня ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» вводит режим ограничения поставки газа в отношении муниципального «Комбината бытовых услуг».

Подачу газа на оборудование котельных «Вега» и «Новая» полностью остановят.

Причина кардинальных мер — задолженность предприятия. На 30 мая она составляет 140 млн рублей. Пресс-служба газовиков указала, что неоднократные переговоры с руководством КБУ не привели к нормализации ситуации с расчётами за поставленное топливо. Ограничения будут отменены только после погашения потребителем задолженности. Специалисты «Газпрома» обосновывают свои действия постановлением правительства, допускающим такие действия.

Самый главный вопрос для горожан: отключат ли им горячую воду после введения режима ограничения? Газ поступает в котельные напрямую, поэтому никаких запасов голубого топлива нет. Однако # замглавы Бердска по вопросам ЖКХ Владимир Захаров # комментируя ситуацию заверил, что у бердчан нет повода для волнений.

Сейчас руководство КБУ ведёт переговоры с «Газпромом». Власти города уже обратились в профильное министерство с просьбой о выделении субсидии для расчёта с «Газпромом».

Источник: svidetel24.info

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