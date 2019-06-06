Остановки общественного транспорта в Бердске: за и против
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Остановки общественного транспорта в Бердске: за и против

12:44:016/6/2019
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Согласно реестру, в Бердске предусмотрено 125 остановок общественного транспорта, но далеко не на каждой из них установлены удобные павильоны.

Редакция «Свидетеля» провела опрос читателей в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассниках»: «Какую остановку можно назвать городским позором?». Мнение разошлись. Максим Иванов оставил комментарий: «Что уж так разу городским позором… Но чем дальше от центра, тем страшнее. Многие из них облезлые и полуразваленные».

Попробуй — сядь

Однако даже в центре остановки далеки от идеала.

Елена Сенина написала, что ни разу не видела, чтобы в самом павильоне остановки «Универмаг» останавливались маршрутки и стояли люди. Как правило, пассажиры ждут около пиццерии или книжного киоска. По мнению многих пассажиров, из самого павильона трудно уследить за маршрутками. Они останавливаются на пешеходном переходе, не помещаясь в остановочный «карман». Люди вынуждены обходить маршрутки, переходя через дорогу.

Начальник транспортного отдела мэрии Надежда Нятина пояснила, что заездной карман на остановке «Универмаг» выстроен по ГОСТу. По словам Надежды Валерьевны, проблема в том, что пассажиров очень много. Через остановку проходит 22 маршрута, включая междугородние автобусы. Неудивительно, что люди выстраиваются по всей длине остановки.

Похожие проблемы есть и на остановке «Вокзал», где маршрутки останавливаются прямо на проезжей части. Наша читательница Анна Бабкина рассказала, как стояла около павильона, а маршрутки проходили мимо, не притормаживая: женщина просто не знала, что им нужно махать.

В итоге она поступила как все: вышла на проезжую часть и села в машину. Тем не менее, Надежда Нятина уверена, что водители подъезжают к остановке «Вокзал»: сотрудники администрации неоднократно выезжали на место и проверяли это. Около остановки есть место, где водители ожидают рейса. Именно там садятся многие пассажиры. Люди сами торопятся и просят пустить их в маршрутку.

Самая позорная

— Кто разрешает эти убогости ставить в городе с дырявыми крышами?

На остановке «Вымпел», «Торговый центр» около дома № 25 на «Северном» протекают крыши. Сам крутился под струями и каплями, — поделился Юрий Шпедт.

Лариса Петрова отметила, что такая же проблема и у остановки «Боровой». Из-за маленького козырька спрятаться внутри просто невозможно ни в дождь, ни в снег. Ещё около павильона почти всегда растекается лужа. Для водителей там нет даже туалета. Эту остановку как самую позорную назвала Анна Щербинина, отметив постоянную вонь. С ней согласна Наталья Олерских. Она посетовала, что даже подойти близко к павильону невозможно. Вообще остановка в посёлке Боровом набрала наибольшее число голосов на звание «самой позорной».

Под ноль

К сожалению, на многих остановках вообще нет павильонов.

Татьяна Корнева рассказала, что остановку напротив прокуратуры, в сторону центра сделали буквально в грязи, напротив огромной лужи. Рабочие лишь воткнули знак по принципу «и так сойдёт».

Нет павильона и на остановки «Морская». Оксана Лавлинская написала, что зимой людей высаживают буквально в сугроб. Негде укрыться от осадков и на «Спартака». Наталья Пономарёва указала, что тротуар находится в низине, в распутицу (особенно с маленькими детьми) не пройти. В результате люди бегут по проезжей части, рискуя одеждой, которую могут забрызгать автомобили, но самое главное здоровьем и жизнью.

— Конечно, хочется, чтобы в нашем городе были красочные, удобные остановки. Тогда жители и гости нашего города будут любоваться ими. Хорошо бы власти придумали конкурс, предложив людям нарисовать свои проекты, — предложила Елена Сенина.

В качестве примера она, как и другие респонденты, привела стеклянный павильон остановки «Универмаг». Его возвели на средства предпринимателей одноимённого магазина. Павильон выполнен в едином стиле с торговым центром.

Надежда Нятина пояснила, что к муниципалитету относятся остановки, имеющие павильон. На многих остановках обустроен павильон со встроенной торговой точкой. Их обслуживают владельцы магазинчиков и закусочных.

Заездной карман состоит из остановочной площадки и участков въезда и выезда на площадку. Длина участков въезда и выезда должна быть равна 15 м. (ГОСТ 218.1.002-2003 Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования).

Фото Сергея Болдырева

Источник: svidetel24.info

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