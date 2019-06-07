Полиция ищет велосипедного вора в Бердске

Он попал в объектив камеры видеонаблюдения. Наступил тёплый сезон, когда многие горожане с удовольствием пересаживаются на велосипеды. Но, к сожалению, как рассказала заместитель начальника Следственного отдела МВД России по Бердску Наталья Теряева, владельцы двухколёсного транспорта также легко с ним расстаются. Начиная с конца апреля, в Бердске заметно участились кражи велосипедов. — В неделю уводят по два-три велосипеда, — уточнила Наталья Алексеевна. – Люди оставляют их в подъездах без присмотра на долгое время, причём тросы, которыми их пристёгивают, не помогают: их легко перекусить. Помимо подъездов, воры оперативно реагируют на оставленные без присмотра велосипеды на улице, на территориях возле торговых центров. Зачастую одна семья одновременно лишается двух велосипедов, стоимость которых начинается от двух тысяч рублей, что является значительным ущербом. Тем, кто узнал на видео молодого человека, просьба позвонить по телефону 02. Фото и видео предоставлено отделом МВД России по Бердску Кража на 4.00.
Он попал в объектив камеры видеонаблюдения.
Наступил тёплый сезон, когда многие горожане с удовольствием пересаживаются на велосипеды. Но, к сожалению, как рассказала заместитель начальника Следственного отдела МВД России по Бердску Наталья Теряева, владельцы двухколёсного транспорта также легко с ним расстаются. Начиная с конца апреля, в Бердске заметно участились кражи велосипедов.
— В неделю уводят по два-три велосипеда, — уточнила Наталья Алексеевна. – Люди оставляют их в подъездах без присмотра на долгое время, причём тросы, которыми их пристёгивают, не помогают: их легко перекусить.
Помимо подъездов, воры оперативно реагируют на оставленные без присмотра велосипеды на улице, на территориях возле торговых центров. Зачастую одна семья одновременно лишается двух велосипедов, стоимость которых начинается от двух тысяч рублей, что является значительным ущербом.
Тем, кто узнал на видео молодого человека, просьба позвонить по телефону 02.
Фото и видео предоставлено отделом МВД России по Бердску
Кража на 4.00.