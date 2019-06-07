В Бердске умер Виталий Шапран

Об этом сайту svidetel24.info сообщил сегодня, 7 июня, ближайший друг и соратник Виталия Дмитриевича Олег Рыжков. — Виталий умер дома, во сне , — известил нас Олег Рыжков со ссылкой на Нику, супругу покойного, которая, по его словам, обнаружила бездыханное тело Виталия сегодня утром. Бердчанам Виталий Дмитриевич запомнится своей правозащитной деятельностью не только в Бердске, но и за его пределами. Демократ первой волны — Виталий Дмитриевич после известных августовских событий 1991 года водрузил российский триколор над зданием Дома Советов и закрывал ненавистный «демократам» городской комитет КПСС… В предыдущем созыве горсовета Бердска Виталий Дмитриевич был депутатом и входил в состав комитета по законности и праву… Прекрасный журналист. С хлёсткими заметками и резкими публикациями Виталия Дмитриевича в «Свидетеле» знакомы наши постоянные читатели… 24 июня Виталию Дмитриевичу исполнилось бы 63 года… Редакция «Свидетеля» выражает глубокие соболезнования родным и близким покойного. Ориентировочно прощание состоится в понедельник. Фото из архива редакции.
Об этом сайту svidetel24.info сообщил сегодня, 7 июня, ближайший друг и соратник Виталия Дмитриевича Олег Рыжков.
— Виталий умер дома, во сне , — известил нас Олег Рыжков со ссылкой на Нику, супругу покойного, которая, по его словам, обнаружила бездыханное тело Виталия сегодня утром.
Бердчанам Виталий Дмитриевич запомнится своей правозащитной деятельностью не только в Бердске, но и за его пределами. Демократ первой волны — Виталий Дмитриевич после известных августовских событий 1991 года водрузил российский триколор над зданием Дома Советов и закрывал ненавистный «демократам» городской комитет КПСС…
В предыдущем созыве горсовета Бердска Виталий Дмитриевич был депутатом и входил в состав комитета по законности и праву…
Прекрасный журналист. С хлёсткими заметками и резкими публикациями Виталия Дмитриевича в «Свидетеле» знакомы наши постоянные читатели…
24 июня Виталию Дмитриевичу исполнилось бы 63 года…
Редакция «Свидетеля» выражает глубокие соболезнования родным и близким покойного.
Ориентировочно прощание состоится в понедельник.
Фото из архива редакции.