В Бердске умер Виталий Шапран
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В Бердске умер Виталий Шапран

2:48:126/7/2019
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Об этом сайту svidetel24.info сообщил сегодня, 7 июня, ближайший друг и соратник Виталия Дмитриевича Олег Рыжков.

— Виталий умер дома, во сне , — известил нас Олег Рыжков со ссылкой на Нику, супругу покойного, которая, по его словам, обнаружила бездыханное тело Виталия сегодня утром.

Бердчанам Виталий Дмитриевич запомнится своей правозащитной деятельностью не только в Бердске, но и за его пределами. Демократ первой волны — Виталий Дмитриевич после известных августовских событий 1991 года водрузил российский триколор над зданием Дома Советов и закрывал ненавистный «демократам» городской комитет КПСС…

В предыдущем созыве горсовета Бердска Виталий Дмитриевич был депутатом и входил в состав комитета по законности и праву

Прекрасный журналист. С хлёсткими заметками и резкими публикациями Виталия Дмитриевича в «Свидетеле» знакомы наши постоянные читатели…

24 июня Виталию Дмитриевичу исполнилось бы 63 года…

Редакция «Свидетеля» выражает глубокие соболезнования родным и близким покойного.

Ориентировочно прощание состоится в понедельник.

Фото из архива редакции.

Источник: svidetel24.info

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