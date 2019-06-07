Мужское здоровье смогут проверить бердчане

На базе городской больницы для представителей сильного пола только один день будут работать Новосибирские онкологи-урологи. Акция состоится 19 июня с 10.00 в Центре здоровья, расположенном во взрослом поликлиническом отделении № 1 по адресу: Островского, 53. — Раньше маммологии-онкологи мегаполиса проводили акцию «Розовая ленточка» для женщин Бердска, сейчас и мужчинам предоставляется возможность пройти обследование у узких специалистов,- сообщил «Свидетелю» Виктор Подойма, руководитель Центра здоровья. О мужских болезнях среди мужчин не принято говорить, и, к сожалению, основная часть нашего сильного пола доходит до врача только в крайнем случае. Не затягивайте проблему! Первоклассные специалисты постараются вам помочь: проведут диагностику, направят на обследование, назначат лечение. Чтобы попасть на прием к областным врачам предварительная запись не требуется, при себе иметь паспорт и страховой полис. Фото с сайта hillcrest.com
На базе городской больницы для представителей сильного пола только один день будут работать Новосибирские онкологи-урологи.
Акция состоится 19 июня с 10.00 в Центре здоровья, расположенном во взрослом поликлиническом отделении № 1 по адресу: Островского, 53.
— Раньше маммологии-онкологи мегаполиса проводили акцию «Розовая ленточка» для женщин Бердска, сейчас и мужчинам предоставляется возможность пройти обследование у узких специалистов,- сообщил «Свидетелю» Виктор Подойма, руководитель Центра здоровья.
О мужских болезнях среди мужчин не принято говорить, и, к сожалению, основная часть нашего сильного пола доходит до врача только в крайнем случае. Не затягивайте проблему! Первоклассные специалисты постараются вам помочь: проведут диагностику, направят на обследование, назначат лечение.
Чтобы попасть на прием к областным врачам предварительная запись не требуется, при себе иметь паспорт и страховой полис.
Фото с сайта hillcrest.com