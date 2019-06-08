Полицейскую погоню &#171;со стрельбой&#187; наблюдали ночью жители Бердска
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Полицейскую погоню &#171;со стрельбой&#187; наблюдали ночью жители Бердска

1:35:166/8/2019
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Место действия, где развернулись зафиксированные на видео события, по словам его автора — микрорайон Белокаменный, время – 23.40, 7 июня.

 

Краткое содержание, появившегося сегодня, 8 июня, в соцсетях видео. Из тьмы на ночной дороге появляются два автомобиля, следующие друг за другом. На крыше догоняющего мигают сигнальные «люстры». Сомнений, что речь идёт о полицейской погоне, кадры «боевика» не вызывают.

— Полиция «орёт» сиреной… мигалки. Кричат «стой, буду стрелять», — звучит на видео закадровый комментарий автора.

В момент, когда уходящий от погони автомобиль (по мнению автора, это джип – С.Б.) намеревается въехать в жилую зону, за кадром звучит «ах… стреляют…».

— Звуки, правда, были похожи на хлопки, но, возможно, на кочках машину подбрасывало и из-за этого мне показалось, что стреляли, — уточняет сайту svidetel24.info Анна, снявшая видео из своего окна на восьмом этаже многоэтажки в Белокаменном. — Догоняли по полю со стороны кирпичного завода.

Чем закончилась полицейская погоня на территории Бердска, судя по снятому видео, пока непонятно. Ни автору, ни сайту svidetel24.info, ни читателям издания.

Прокомментировать произошедшее в пресс-службе ГИБДД региона нам пообещали позднее. В том числе мы попросили правохранителей рассказать: применялось ли в данном случае при задержании нарушителя огнестрельное оружие?

Кстати: В соответствие с частью 3, статьи 23 закона «О полиции» сотрудник полиции имеет право применять огнестрельное оружие для остановки транспортного средства путем его повреждения, если управляющее им лицо отказывается выполнить неоднократные требования сотрудника полиции об остановке и пытается скрыться, создавая угрозу жизни и здоровью граждан.


Фото vk.com. Видео Анны Бахаревой

Источник: svidetel24.info

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