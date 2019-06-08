Один из задержанных ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Автомобиль Toyota RAV4 был похищен 5 июня. Он был припаркован на улице Ильича в Академгородке. Владелица исчезнувшей иномарки написала заявление в отдел полиции и следователь отдела полиции №10 «Советский» возбудил уголовное дело по части 3 статьи 158 УК «Кража». Причинённый хозяйке «Тойоты» ущерб составил 800 тысяч рублей. — В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к совершению преступления причастны двое жителей Бердска в возрасте 41 года и 42 лет, — сообщают в пресс-службе МВД региона. — Один из подозреваемых ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и незаконное хранение наркотиков. Как сообщается, при обыске у задержанных изъяты сим-карты, телефоны, рация, а также фрагменты кузова и мотор от других автомобилей. Местонахождение похищенного автомобиля устанавливается. — В настоящее время задержанные находятся под стражей, — подчёркивают в полиции региона. — Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигурантов. Фото из архива редакции
Один из задержанных ранее уже привлекался к уголовной ответственности.
Автомобиль Toyota RAV4 был похищен 5 июня. Он был припаркован на улице Ильича в Академгородке. Владелица исчезнувшей иномарки написала заявление в отдел полиции и следователь отдела полиции №10 «Советский» возбудил уголовное дело по части 3 статьи 158 УК «Кража». Причинённый хозяйке «Тойоты» ущерб составил 800 тысяч рублей.
— В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к совершению преступления причастны двое жителей Бердска в возрасте 41 года и 42 лет, — сообщают в пресс-службе МВД региона. — Один из подозреваемых ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и незаконное хранение наркотиков.
Как сообщается, при обыске у задержанных изъяты сим-карты, телефоны, рация, а также фрагменты кузова и мотор от других автомобилей. Местонахождение похищенного автомобиля устанавливается.
— В настоящее время задержанные находятся под стражей, — подчёркивают в полиции региона. — Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигурантов.
Фото из архива редакции