Арестованы двое сорокалетних бердчан за угон &#171;Тойоты&#187; стоимостью 800 тыс. рублей
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Арестованы двое сорокалетних бердчан за угон &#171;Тойоты&#187; стоимостью 800 тыс. рублей

3:27:526/8/2019
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Один из задержанных ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

Автомобиль Toyota RAV4 был похищен 5 июня. Он был припаркован на улице Ильича в Академгородке. Владелица исчезнувшей иномарки написала заявление в отдел полиции и следователь отдела полиции №10 «Советский» возбудил уголовное дело по части 3 статьи 158 УК «Кража». Причинённый хозяйке «Тойоты» ущерб составил 800 тысяч рублей.

— В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к совершению преступления причастны двое жителей Бердска в возрасте 41 года и 42 лет, — сообщают в пресс-службе МВД региона. — Один из подозреваемых ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и незаконное хранение наркотиков.

Как сообщается, при обыске у задержанных изъяты сим-карты, телефоны, рация, а также фрагменты кузова и мотор от других автомобилей. Местонахождение похищенного автомобиля устанавливается.

— В настоящее время задержанные находятся под стражей, — подчёркивают в полиции региона. — Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигурантов.

Фото из архива редакции

Источник: svidetel24.info

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