На улице Солнечной в Бердске вновь горело сено
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На улице Солнечной в Бердске вновь горело сено

7:21:376/9/2019
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Пожар произошёл сегодня, 9 июня, около 18 часов и был быстро локализован.

На место возгорания прибыло две автоцистерны пожарной охраны. Экипажи минут пять открывали ворота к сеновалу со стороны улицы Заводской. Пожарных вызвал житель дома по улице Солнечная, расположенного по другую сторону от ворот. Территория сеновала не огорожена забором и, по мнению местных жителей, возгорание могло произойти из-за небрежности любого проходящего мимо.

— Я говорил уже пожарным после предыдущего мощного горения сена здесь, которое произошло в марте, чтобы выписали предписание человеку или организации, которые хранят его в столь небезопасных условиях вблизи от наших домов, — возмущён бердчанин, вызвавший пожарных. Они с женой увидели в окно своего дома дым, исходящий от тюков сена. –

Смотрите, территория не огорожена, рядом — к нашим домам идут провода электросети…

Кому принадлежит постоянно горящий сеновал и когда его уберут, местным жителям неизвестно.

Напомним, что пожар ровно на этом же сеновале, о котором упоминают очевидцы, был в марте. Пожарные тушили его 10 часов. Известно с той поры, по словам замначальника отдела надзорной деятельности Руслана Безносенко, что сено, хранящееся на этой территории, принадлежит некоему физическому лицу. Тогда пожар возник из-за неосторожного обращения с огнём неустановленных лиц.

«Возможно, кто-то, проходя мимо, бросил на сено окурок… Владелец сена подсчитывает убытки», — писал сайт svidetel24.info.

Местные жители не исключают, что «бесхозное» сено рядом с их домами горит далеко не в последний раз. Его ещё предостаточно.

Фото автора

Источник: svidetel24.info

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