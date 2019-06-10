Молодой водитель на «шестёрке» без прав и подшофе врезался в «Лексус» в Бердске

ДТП с участием пьяного автолюбителя произошло сегодня, 10 июня, в Бердске на перекрёстке улиц Ушакова и Островского. Об этом сайту svidetel24.info сообщил аварийный комиссар Сергей Жарков. Дорожное ЧП обошлось, по словам аваркома, без пострадавших и произошло до банального просто. — «Шестёрка» «догнала» двигавшийся перед ней «Лексус», — проинформировал Сергей Жарков. По заверению аваркома, водитель ВАЗ-2106, допустивший столкновение транспортных средств, управлял автомобилем без водительских прав и в нетрезвом состоянии. Подозрения «штатского» специалиста по дорожным авариям не опровергли результаты проверки нарушителя сотрудниками ГИБДД. «Шестёрку», наехавшую по его милости на «Лексус», сотрудники Госавтоинспекции эвакуировали на штрафстоянку. — Молодому человеку, сидевшему за рулём «шестёрки», на вид лет двадцать. Ко всему, как оказалась, ВАЗ ему не принадлежит. Приехавший на место происшествия хозяин отечественного авто, доверивший управлять его движимостью бесправному водителю, сам не смог предоставить правоохранителям ни водительских прав, ни элементарного полиса ОСАГО, — в дополнение к изложенному выше рассказал сайту svidetel24.info Сергей Жарков. И ещё. По свежим данным пресс-службы областного полка ГИБДД, под юрисдикцией которого без малого два года находится наш город, за пять месяцев 2019-го по вине водителей в нетрезвом состоянии произошло три дорожно-транспортных происшествия, в которых 5 человек травмировано. К сожалению, данных о столкновениях авто с материальным ущербом, в которых успели отметиться подвыпившие водители нашего города в официальной сводке ведомства мы не нашли. Фото Сергея Жаркова
ДТП с участием пьяного автолюбителя произошло сегодня, 10 июня, в Бердске на перекрёстке улиц Ушакова и Островского.
Об этом сайту svidetel24.info сообщил аварийный комиссар Сергей Жарков. Дорожное ЧП обошлось, по словам аваркома, без пострадавших и произошло до банального просто.
— «Шестёрка» «догнала» двигавшийся перед ней «Лексус», — проинформировал Сергей Жарков.
По заверению аваркома, водитель ВАЗ-2106, допустивший столкновение транспортных средств, управлял автомобилем без водительских прав и в нетрезвом состоянии. Подозрения «штатского» специалиста по дорожным авариям не опровергли результаты проверки нарушителя сотрудниками ГИБДД. «Шестёрку», наехавшую по его милости на «Лексус», сотрудники Госавтоинспекции эвакуировали на штрафстоянку.
— Молодому человеку, сидевшему за рулём «шестёрки», на вид лет двадцать. Ко всему, как оказалась, ВАЗ ему не принадлежит. Приехавший на место происшествия хозяин отечественного авто, доверивший управлять его движимостью бесправному водителю, сам не смог предоставить правоохранителям ни водительских прав, ни элементарного полиса ОСАГО, — в дополнение к изложенному выше рассказал сайту svidetel24.info Сергей Жарков.
И ещё. По свежим данным пресс-службы областного полка ГИБДД, под юрисдикцией которого без малого два года находится наш город, за пять месяцев 2019-го по вине водителей в нетрезвом состоянии произошло три дорожно-транспортных происшествия, в которых 5 человек травмировано. К сожалению, данных о столкновениях авто с материальным ущербом, в которых успели отметиться подвыпившие водители нашего города в официальной сводке ведомства мы не нашли.
Фото Сергея Жаркова