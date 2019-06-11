Новый директор управления капстроительства назначен в Бердске

10 июня глава Бердска Евгений Шестернин представил нового начальника управления капитального строительства. 34-летний Антон Антонов стал одним из семи кандидатов, подавших заявку на конкурс на замещение вакантной должности руководителя. Его в конце марта объявила мэрия. Конкурс продолжался в течение месяца. К кандидатам предъявляли квалификационные требования: высшее образование, опыт работы в сфере деятельности организации, опыт работы на руководящей должности, трудовой стаж не менее 5 лет. Антон Антонов закончил новосибирский Сибстрин по специальности «Промышленное и гражданское строительство». С 2007 года Антон Владимирович работал в УКСе. В последнее время был главным инженером. Он заверил, что никаких кардинальных изменений в организации не планирует. В ближайшее время намерен набрать людей, потому что в организации не хватает кадров. Напомню, что до 25 марта должность директора УКСа занимал Алексей Егошин. Он уволился по собственному желанию. После этого обязанности руководителя исполнял замдиректора Юрий Бекетов. В конце апреля его арестовали по подозрению в мошенничестве, повлекшем хищение более 7 млн рублей из бюджета города. УКС занимается строительством зданий и сооружений, контролирует подрядчиков и осуществляет технический надзор. К примеру, под надзором специалистов УКСа подрядчик строит осушительные колодцы в затопляемых районах Бердска. Фото автора
10 июня глава Бердска Евгений Шестернин представил нового начальника управления капитального строительства.
34-летний Антон Антонов стал одним из семи кандидатов, подавших заявку на конкурс на замещение вакантной должности руководителя. Его в конце марта объявила мэрия. Конкурс продолжался в течение месяца. К кандидатам предъявляли квалификационные требования: высшее образование, опыт работы в сфере деятельности организации, опыт работы на руководящей должности, трудовой стаж не менее 5 лет.
Антон Антонов закончил новосибирский Сибстрин по специальности «Промышленное и гражданское строительство». С 2007 года Антон Владимирович работал в УКСе. В последнее время был главным инженером. Он заверил, что никаких кардинальных изменений в организации не планирует. В ближайшее время намерен набрать людей, потому что в организации не хватает кадров.
Напомню, что до 25 марта должность директора УКСа занимал Алексей Егошин. Он уволился по собственному желанию. После этого обязанности руководителя исполнял замдиректора Юрий Бекетов. В конце апреля его арестовали по подозрению в мошенничестве, повлекшем хищение более 7 млн рублей из бюджета города.
УКС занимается строительством зданий и сооружений, контролирует подрядчиков и осуществляет технический надзор. К примеру, под надзором специалистов УКСа подрядчик строит осушительные колодцы в затопляемых районах Бердска.
Фото автора