Под наблюдением у воров дачи в Бердске

Преступников не останавливает даже наличие хозяев на даче. Несмотря на то, что дачи летом становятся в большинстве случаев обитаемы, воры в летний период активизировались. Как рассказала и. о. начальника Следственного отдела бердской полиции Наталья Теряева, за последний месяц увеличилось количество краж из дачных домиков. — Воры тащат не только электроинструмент, но кошельки и мобильные телефоны. Причём зачастую происходит это в то время, когда владельцы находятся на даче: они выходят работать в огороде и не задумываются о том, чтобы закрыть свои домики, — пояснила Наталья Алексеевна. Лишь за май о кражах на своих участках заявили пятеро бердчан. Причём основными объектами для преступлений, как гласит статистика, стали дачные домики, расположенные за посёлком Боровой. Александра Бурковская, фото автора
Преступников не останавливает даже наличие хозяев на даче.
Несмотря на то, что дачи летом становятся в большинстве случаев обитаемы, воры в летний период активизировались. Как рассказала и. о. начальника Следственного отдела бердской полиции Наталья Теряева, за последний месяц увеличилось количество краж из дачных домиков.
— Воры тащат не только электроинструмент, но кошельки и мобильные телефоны. Причём зачастую происходит это в то время, когда владельцы находятся на даче: они выходят работать в огороде и не задумываются о том, чтобы закрыть свои домики, — пояснила Наталья Алексеевна.
Лишь за май о кражах на своих участках заявили пятеро бердчан. Причём основными объектами для преступлений, как гласит статистика, стали дачные домики, расположенные за посёлком Боровой.
Александра Бурковская, фото автора