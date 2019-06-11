Под наблюдением у воров дачи в Бердске
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Под наблюдением у воров дачи в Бердске

10:00:066/11/2019
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Преступников не останавливает даже наличие хозяев на даче.

Несмотря на то, что дачи летом становятся в большинстве случаев обитаемы, воры в летний период активизировались. Как рассказала и. о. начальника Следственного отдела бердской полиции Наталья Теряева, за последний месяц увеличилось количество краж из дачных домиков.

— Воры тащат не только электроинструмент, но кошельки и мобильные телефоны. Причём зачастую происходит это в то время, когда владельцы находятся на даче: они выходят работать в огороде и не задумываются о том, чтобы закрыть свои домики, — пояснила Наталья Алексеевна.

Лишь за май о кражах на своих участках заявили пятеро бердчан. Причём основными объектами для преступлений, как гласит статистика, стали дачные домики, расположенные за посёлком Боровой.

Александра Бурковская, фото автора

Источник: svidetel24.info

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