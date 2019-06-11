В Бердске проверят остановки общественного транспорта
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В Бердске проверят остановки общественного транспорта

3:38:076/11/2019
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На еженедельной планёрке в мэрии 10 июня глава Бердска Евгений Шестернин поднял тему состояния остановок общественного транспорта.

После публикации на сайте «Свидетель» мэр поручил начальнику транспортного отдела мэрии Надежде Нятиной организовать по ним рейд совместно с сотрудниками административно-технической инспекции. Специалисты проверят состояние, в котором арендаторы содержат остановки. Особое внимание обратят на холодильники, которые нередко выносят на тротуары, и люди вынуждены обходить их по проезжей части. Ещё глава напомнил о недопустимости установки лотков вне павильонов. Евгений Шестернин поручил выписывать акты по всем выявленным нарушениям.

Пресс-служба мэрии пояснила, что остановки общественного транспорта оборудуют в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры Бердска на 2016 – 2021 годы». С 2016 по 2018 годы обустроены 49 остановок. Также в 2018 году за счёт спонсоров установлены три остановочных павильона на остановках: «На камнях» (чётная, дорога на Рассвет), «Храм» (чётная, улица Боровая) и «Универмаг» (чётная, улица Ленина). В 2019 году обустроят одну остановку по улице Космическая.

Сотрудники мэрии призвали горожан при обнаружении надписей, рисунков, повреждений стенок автопавильонов обращаться в полицию и в управление ЖКХ (телефон 4-00-11).

Фото из архива редакции

Источник: svidetel24.info

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