Ночной «гонщик» на «Москвиче» разворотил ливнёвку в Бердске

Инцидент произошёл нынешней ночью на улице имени Героя Социалистического труда, рабочего Бердского электромеханического завода Льва Максимова в микрорайоне «Южный». По словам побывавшего утром на месте происшествия аварийного комиссара Анатолия Сироткина, водитель отечественного авто, двигаясь ночью по грунтовке, съехал в кювет и разворотил ливневую канализацию, пролегающую вдоль дороги. Со слов местных жителей, проснувшихся от скрежета остова авто о бетон ливнёвки, водитель «Москвича» находился в нетрезвом состоянии и канул в ночи с места происшествия. Теперь, по словам аваркома, жители ждут приезда сотрудников ГИБДД, которые займутся розыском опрометчивого водителя и выяснением состояния его здоровья. Предсказуема в связи с вмешательством в произошедшее правоохранителей и дальнейшая судьба старенького «пикапа-разрушителя». По мнению Сироткина, он продолжит прерванный ночной полёт на эвакуаторе и приземлится на штрафстоянке. По сообщению Ольги Гейнисман, старшего госинспектора отделения пропаганды безопасности дорожного движения регионального УГИБДД, с сегодняшнего Дня России и по 17-е июня сотрудники областного полка ГИБДД несут службу в Бердске в усиленном режиме. На дорогах Новосибирской области проходит рейд Госавтоинспекции «Нетрезвый водитель». — За пять месяцев 2019 года на территории Бердска зарегистрировано 26 дорожно-транспортных происшествий, в которых 33 человека травмировано. За аналогичный период прошлого года зарегистрировано 27 ДТП, в которых 1 человек погиб и 35 человек травмировано, — рассказала сайту «Свидетель» Ольга Николаевна. — По вине водителей в нетрезвом состоянии произошло 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых 5 человек травмировано. В прошлом году таких ДТП не было. Фото автора
Инцидент произошёл нынешней ночью на улице имени Героя Социалистического труда, рабочего Бердского электромеханического завода Льва Максимова в микрорайоне «Южный».
По словам побывавшего утром на месте происшествия аварийного комиссара Анатолия Сироткина, водитель отечественного авто, двигаясь ночью по грунтовке, съехал в кювет и разворотил ливневую канализацию, пролегающую вдоль дороги. Со слов местных жителей, проснувшихся от скрежета остова авто о бетон ливнёвки, водитель «Москвича» находился в нетрезвом состоянии и канул в ночи с места происшествия.
Теперь, по словам аваркома, жители ждут приезда сотрудников ГИБДД, которые займутся розыском опрометчивого водителя и выяснением состояния его здоровья. Предсказуема в связи с вмешательством в произошедшее правоохранителей и дальнейшая судьба старенького «пикапа-разрушителя». По мнению Сироткина, он продолжит прерванный ночной полёт на эвакуаторе и приземлится на штрафстоянке.
По сообщению Ольги Гейнисман, старшего госинспектора отделения пропаганды безопасности дорожного движения регионального УГИБДД, с сегодняшнего Дня России и по 17-е июня сотрудники областного полка ГИБДД несут службу в Бердске в усиленном режиме. На дорогах Новосибирской области проходит рейд Госавтоинспекции «Нетрезвый водитель».
— За пять месяцев 2019 года на территории Бердска зарегистрировано 26 дорожно-транспортных происшествий, в которых 33 человека травмировано. За аналогичный период прошлого года зарегистрировано 27 ДТП, в которых 1 человек погиб и 35 человек травмировано, — рассказала сайту «Свидетель» Ольга Николаевна. — По вине водителей в нетрезвом состоянии произошло 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых 5 человек травмировано. В прошлом году таких ДТП не было.
Фото автора