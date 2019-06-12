Ночной «гонщик» на «Москвиче» разворотил ливнёвку в Бердске
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Ночной «гонщик» на «Москвиче» разворотил ливнёвку в Бердске

11:25:026/12/2019
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Инцидент произошёл нынешней ночью на улице имени Героя Социалистического труда, рабочего Бердского электромеханического завода Льва Максимова в микрорайоне «Южный».

По словам побывавшего утром на месте происшествия аварийного комиссара Анатолия Сироткина, водитель отечественного авто, двигаясь ночью по грунтовке, съехал в кювет и разворотил ливневую канализацию, пролегающую вдоль дороги. Со слов местных жителей, проснувшихся от скрежета остова авто о бетон ливнёвки, водитель «Москвича» находился в нетрезвом состоянии и канул в ночи с места происшествия.

Теперь, по словам аваркома, жители ждут приезда сотрудников ГИБДД, которые займутся розыском опрометчивого водителя и выяснением состояния его здоровья. Предсказуема в связи с вмешательством в произошедшее правоохранителей и дальнейшая судьба старенького «пикапа-разрушителя». По мнению Сироткина, он продолжит прерванный ночной полёт на эвакуаторе и приземлится на штрафстоянке.

По сообщению Ольги Гейнисман, старшего госинспектора отделения пропаганды безопасности дорожного движения регионального УГИБДД, с сегодняшнего Дня России и по 17-е июня сотрудники областного полка ГИБДД несут службу в Бердске в усиленном режиме. На дорогах Новосибирской области проходит рейд Госавтоинспекции «Нетрезвый водитель».

— За пять месяцев 2019 года на территории Бердска зарегистрировано 26 дорожно-транспортных происшествий, в которых 33 человека травмировано. За аналогичный период прошлого года зарегистрировано 27 ДТП, в которых 1 человек погиб и 35 человек травмировано, — рассказала сайту «Свидетель» Ольга Николаевна. — По вине водителей в нетрезвом состоянии произошло 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых 5 человек травмировано. В прошлом году таких ДТП не было.

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Источник: svidetel24.info

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