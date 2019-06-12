Брошенная строительная площадка в Раздольном в Бердске представляет реальную угрозу
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Брошенная строительная площадка в Раздольном в Бердске представляет реальную угрозу

11:15:396/12/2019
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Ситуация, сложившаяся в микрорайоне Раздольном, вышла на общегородской уровень.

Неделю назад заместитель начальника юридического отдела мэрии Наталья Гончарова проверила территорию около комплекса и обнаружила брошенную строительную площадку ООО «ЦСК» — застройщика микрорайона. Сейчас все сроки, указанные в разрешениях на строительство, истекли. Компания ничего не строит и признана банкротом. Арбитражный суд установил, что «ЦСК» задолжал «ИПФ-Инвест» 690,9 млн рублей. Кроме этого, в федеральный суд обратились люди, купившие квартиры в Раздольном. Они требуют выплатить им средства для устранения строительного брака. Судебное разбирательство продолжается.

В такой ситуации «ЦСК» уже нет дела до котлована, где давно не ведётся никаких работ, и его никто не охраняет. Люди постепенно разворовывают строительные материалы и разбирают забор. Наталья Гончарова подчеркнула, что в таком состоянии строительная площадка представляет реальную угрозу. Глава Бердска Евгений Шестернин напомнил, что у детей наступили каникулы, а значит, появилась масса свободного времени. Евгений Анатольевич дал поручение связаться с конкурсным управляющим и решить вопрос по безопасности на стройплощадке.

Наталья Гончарова сообщила, что ещё в сентябре прошлого года мэрия направила письмо застройщику, потребовав привести стройплощадки в порядок в соответствии с законом. Однако ничего не изменилось. Начальник управления градостроительства Фёдор Каравайцев не раз говорил с конкурсным управляющим, требуя решить вопрос. В июне запланировано очередное совещание на эту тему. Фёдор Васильевич надеется, что после него удастся сдвинуть ситуацию с мёртвой точки.

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Источник: svidetel24.info

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