20 миллионов рублей выделено муниципалитетом Бердска на ремонт школ
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниКрасотаСвадьбаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
24.02
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

20 миллионов рублей выделено муниципалитетом Бердска на ремонт школ

12:34:036/12/2019
0

<div></div>

Это вдвое меньше, чем требуется на проведение качественного ремонта в образовательных учреждениях города.

— Из местного бюджета на ремонт образовательных учреждений города нынче выделено 20,5 миллиона рублей. При этом для нормальной подготовки учреждений к новому учебному году нам требуется 40 миллионов, то есть вдвое больше, — подчеркнула Жанна Тузова, начальник городского отдела образования.

В первую очередь, по её словам, в капитальном ремонте, а не кусочном латании нуждаются инженерные коммуникации. «Кроме того, мы обращались к депутатам города, озвучивали им необходимость проведения ремонтных работ в школьных рекреациях, холлах и местах общего пользования, многие из которых находятся в удручающем состоянии», — говорит руководитель отдела образования.

– Конечно, из-за недостатка финансовых средств большинство ремонтных работ мы будем проводить своими силами, постараемся привлечь к помощи родителей, чтобы, как говорят, поработали «своими руками», — не скрывает вынужденной необходимости Жанна Леонидовна. — А на средства, выделенные из бюджета, в первую очередь выполним то, что необходимо сделать по предписаниям надзорных служб.

Понимая всю сложность ситуации, руководство управления образования отправило заявку в областное министерство образования с просьбой выделить Бердску 22 миллиона на ремонт школ.

— К сожалению, в рамках целевых программ нам ежегодно перечисляют средства лишь на замену окон и ремонт кровель, а вот на капремонт и подготовку зданий к учебному году деньги не предусмотрены, — сетует Жанна Тузова. – В этом году мы вышли с такой инициативной в министерство области. Надеемся, что на июньской сессии депутаты Законодательного Собрания пойдут нам навстречу. Если городу выделят эти средства, будет просто замечательно! Тогда в числе прочего мы сможем привести в порядок спортивный зал лицея № 7, который уже давно требует обновления.

На днях Бердску перечислены 5,6 млн рублей областных средств; их потратят на частичный ремонт кровель в шести школах и трёх детсадах.

Фото из архива редакции

Источник: svidetel24.info

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Празднование в честь Иверской иконы Божией Матери 25 февраля 2021 года: Легенда иконы
    2:00:53 2/25/2021
    Празднование в честь Иверской иконы Божией Матери 25 февраля 2021 года: Легенда иконы
    Что можно и нельзя делать 25 февраля 2021 года: Народные приметы дня
    1:23:14 2/25/2021
    Что можно и нельзя делать 25 февраля 2021 года: Народные приметы дня
    Скопинский маньяк Виктор Мохов выходит на свободу после 17 лет заключения
    11:02:36 2/24/2021
    Скопинский маньяк Виктор Мохов выходит на свободу после 17 лет заключения
    Свыше 53 000 человек поставили прививку от коронавируса в Новосибирской области на 24 февраля 2021
    10:57:43 2/24/2021
    Свыше 53 000 человек поставили прививку от коронавируса в Новосибирской области на 24 февраля 2021
    Новые выплаты на детей могут ввести в России: Каким семьям достанутся деньги
    10:52:45 2/24/2021
    Новые выплаты на детей могут ввести в России: Каким семьям достанутся деньги
    Куда поедут российские туристы после полного открытия границ, стало известно
    10:45:30 2/24/2021
    Куда поедут российские туристы после полного открытия границ, стало известно
    Православие величайшей трагедией для России считает Познер
    10:37:40 2/24/2021
    Православие величайшей трагедией для России считает Познер
    За взятку в 235 млн рублей бывший глава республики Маркелов получил срок 13 лет
    10:28:10 2/24/2021
    За взятку в 235 млн рублей бывший глава республики Маркелов получил срок 13 лет
    День рождения револьвера 25 февраля: История опасной даты
    10:20:26 2/24/2021
    День рождения револьвера 25 февраля: История опасной даты
    Дочь Заворотнюк съехала от больной матери и показала свою новую квартиру в центре Москвы
    10:12:33 2/24/2021
    Дочь Заворотнюк съехала от больной матери и показала свою новую квартиру в центре Москвы