20 миллионов рублей выделено муниципалитетом Бердска на ремонт школ

Это вдвое меньше, чем требуется на проведение качественного ремонта в образовательных учреждениях города. — Из местного бюджета на ремонт образовательных учреждений города нынче выделено 20,5 миллиона рублей. При этом для нормальной подготовки учреждений к новому учебному году нам требуется 40 миллионов, то есть вдвое больше, — подчеркнула Жанна Тузова, начальник городского отдела образования. В первую очередь, по её словам, в капитальном ремонте, а не кусочном латании нуждаются инженерные коммуникации. «Кроме того, мы обращались к депутатам города, озвучивали им необходимость проведения ремонтных работ в школьных рекреациях, холлах и местах общего пользования, многие из которых находятся в удручающем состоянии», — говорит руководитель отдела образования. – Конечно, из-за недостатка финансовых средств большинство ремонтных работ мы будем проводить своими силами, постараемся привлечь к помощи родителей, чтобы, как говорят, поработали «своими руками», — не скрывает вынужденной необходимости Жанна Леонидовна. — А на средства, выделенные из бюджета, в первую очередь выполним то, что необходимо сделать по предписаниям надзорных служб. Понимая всю сложность ситуации, руководство управления образования отправило заявку в областное министерство образования с просьбой выделить Бердску 22 миллиона на ремонт школ. — К сожалению, в рамках целевых программ нам ежегодно перечисляют средства лишь на замену окон и ремонт кровель, а вот на капремонт и подготовку зданий к учебному году деньги не предусмотрены, — сетует Жанна Тузова. – В этом году мы вышли с такой инициативной в министерство области. Надеемся, что на июньской сессии депутаты Законодательного Собрания пойдут нам навстречу. Если городу выделят эти средства, будет просто замечательно! Тогда в числе прочего мы сможем привести в порядок спортивный зал лицея № 7, который уже давно требует обновления. На днях Бердску перечислены 5,6 млн рублей областных средств; их потратят на частичный ремонт кровель в шести школах и трёх детсадах. Фото из архива редакции
Это вдвое меньше, чем требуется на проведение качественного ремонта в образовательных учреждениях города.
— Из местного бюджета на ремонт образовательных учреждений города нынче выделено 20,5 миллиона рублей. При этом для нормальной подготовки учреждений к новому учебному году нам требуется 40 миллионов, то есть вдвое больше, — подчеркнула Жанна Тузова, начальник городского отдела образования.
В первую очередь, по её словам, в капитальном ремонте, а не кусочном латании нуждаются инженерные коммуникации. «Кроме того, мы обращались к депутатам города, озвучивали им необходимость проведения ремонтных работ в школьных рекреациях, холлах и местах общего пользования, многие из которых находятся в удручающем состоянии», — говорит руководитель отдела образования.
– Конечно, из-за недостатка финансовых средств большинство ремонтных работ мы будем проводить своими силами, постараемся привлечь к помощи родителей, чтобы, как говорят, поработали «своими руками», — не скрывает вынужденной необходимости Жанна Леонидовна. — А на средства, выделенные из бюджета, в первую очередь выполним то, что необходимо сделать по предписаниям надзорных служб.
Понимая всю сложность ситуации, руководство управления образования отправило заявку в областное министерство образования с просьбой выделить Бердску 22 миллиона на ремонт школ.
— К сожалению, в рамках целевых программ нам ежегодно перечисляют средства лишь на замену окон и ремонт кровель, а вот на капремонт и подготовку зданий к учебному году деньги не предусмотрены, — сетует Жанна Тузова. – В этом году мы вышли с такой инициативной в министерство области. Надеемся, что на июньской сессии депутаты Законодательного Собрания пойдут нам навстречу. Если городу выделят эти средства, будет просто замечательно! Тогда в числе прочего мы сможем привести в порядок спортивный зал лицея № 7, который уже давно требует обновления.
На днях Бердску перечислены 5,6 млн рублей областных средств; их потратят на частичный ремонт кровель в шести школах и трёх детсадах.
Фото из архива редакции