Осужденным по «наркоманской» статье показали в Бердске фильм о вреде наркотиков

Начальник уголовно-исполнительной инспекции Бердску Дмитрий Багреев рассказал, что с 5 по 7 июня его сотрудники приняли участие в профилактической операции «Игла». Во время операции полицейские проверили по месту жительства 43 осужденных, состоящих на учете в уголовно-исполнительной инспекции. В итоге выявили два нарушения обязанностей, возложенных судом, и три административных правонарушения. Инспектора направили в суд четыре представления в отношении нарушителей и попросили продлить осужденным испытательный срок, возложить дополнительные обязанности или отменить условное осуждение. Ещё во время акции осужденных проконсультировали психологи. Гражданам, состоящим на учёте в инспекции, показали документальный фильм о вреде наркотических и психотропных веществ и о последствиях употребления наркотиков. Дмитрий Александрович отметил, что в последнее время о наркомании говорят очень много. Тем не менее, большинство из нас имеет приблизительное, часто ошибочное представление о положении дел в действительности, ориентируясь на рассказы знакомых, слухи, предупреждения. Это опасно, потому что «мифы» о наркотиках могут преуменьшать опасность. Например, миф о том, что марихуана — безвредный наркотик, но это не так, большинство «наркозависимых» начинали именно с неё. Наркоманией названа болезнь, вызванная систематическим употреблением веществ, включенных Минздравом РФ в список наркотиков, и проявляющаяся психической, а иногда физической зависимостью от этих веществ. Социально-экономическая плата общества за наркотизацию населения – рост смертности, снижение средней продолжительности предстоящей жизни, распространение ВИЧ-инфекции, рост уровня преступности; огромные экономические потери государства, заключающиеся в затратах на лечение и реабилитацию наркозависимых. В уголовно-исполнительной инспекции Бердска состоит на учёте 638 осужденных. Из них 74 осуждены по статье 228 УК РФ за преступления, связанные с оборотом наркотических средств.
Начальник уголовно-исполнительной инспекции Бердску Дмитрий Багреев рассказал, что с 5 по 7 июня его сотрудники приняли участие в профилактической операции «Игла».
Во время операции полицейские проверили по месту жительства 43 осужденных, состоящих на учете в уголовно-исполнительной инспекции. В итоге выявили два нарушения обязанностей, возложенных судом, и три административных правонарушения. Инспектора направили в суд четыре представления в отношении нарушителей и попросили продлить осужденным испытательный срок, возложить дополнительные обязанности или отменить условное осуждение.
Ещё во время акции осужденных проконсультировали психологи. Гражданам, состоящим на учёте в инспекции, показали документальный фильм о вреде наркотических и психотропных веществ и о последствиях употребления наркотиков. Дмитрий Александрович отметил, что в последнее время о наркомании говорят очень много. Тем не менее, большинство из нас имеет приблизительное, часто ошибочное представление о положении дел в действительности, ориентируясь на рассказы знакомых, слухи, предупреждения. Это опасно, потому что «мифы» о наркотиках могут преуменьшать опасность. Например, миф о том, что марихуана — безвредный наркотик, но это не так, большинство «наркозависимых» начинали именно с неё. Наркоманией названа болезнь, вызванная систематическим употреблением веществ, включенных Минздравом РФ в список наркотиков, и проявляющаяся психической, а иногда физической зависимостью от этих веществ.
Социально-экономическая плата общества за наркотизацию населения – рост смертности, снижение средней продолжительности предстоящей жизни, распространение ВИЧ-инфекции, рост уровня преступности; огромные экономические потери государства, заключающиеся в затратах на лечение и реабилитацию наркозависимых.
В уголовно-исполнительной инспекции Бердска состоит на учёте 638 осужденных. Из них 74 осуждены по статье 228 УК РФ за преступления, связанные с оборотом наркотических средств.