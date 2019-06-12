Осужденным по «наркоманской» статье показали в Бердске фильм о вреде наркотиков
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниКрасотаСвадьбаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
24.02
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость
Яндекс.ДиректПолучите Паспорт Словении За 6 Мес.!Скрыть объявлениеПсихолог по тревожным расстройствамСкрыть объявлениеЭлитная недвижимость Карибов!Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф/Скрыть объявлениеАренда самолетов и вертолетовСкрыть объявление

Осужденным по «наркоманской» статье показали в Бердске фильм о вреде наркотиков

2:41:216/12/2019
0

<div></div>

Начальник уголовно-исполнительной инспекции Бердску Дмитрий Багреев рассказал, что с 5 по 7 июня его сотрудники приняли участие в профилактической операции «Игла».

Во время операции полицейские проверили по месту жительства 43 осужденных, состоящих на учете в уголовно-исполнительной инспекции. В итоге выявили два нарушения обязанностей, возложенных судом, и три административных правонарушения. Инспектора направили в суд четыре представления в отношении нарушителей и попросили продлить осужденным испытательный срок, возложить дополнительные обязанности или отменить условное осуждение.

Ещё во время акции осужденных проконсультировали психологи. Гражданам, состоящим на учёте в инспекции, показали документальный фильм о вреде наркотических и психотропных веществ и о последствиях употребления наркотиков. Дмитрий Александрович отметил, что в последнее время о наркомании говорят очень много. Тем не менее, большинство из нас имеет приблизительное, часто ошибочное представление о положении дел в действительности, ориентируясь на рассказы знакомых, слухи, предупреждения. Это опасно, потому что «мифы» о наркотиках могут преуменьшать опасность. Например, миф о том, что марихуана — безвредный наркотик, но это не так, большинство «наркозависимых» начинали именно с неё. Наркоманией названа болезнь, вызванная систематическим употреблением веществ, включенных Минздравом РФ в список наркотиков, и проявляющаяся психической, а иногда физической зависимостью от этих веществ.

Социально-экономическая плата общества за наркотизацию населения – рост смертности, снижение средней продолжительности предстоящей жизни, распространение ВИЧ-инфекции, рост уровня преступности; огромные экономические потери государства, заключающиеся в затратах на лечение и реабилитацию наркозависимых.

В уголовно-исполнительной инспекции Бердска состоит на учёте 638 осужденных. Из них 74 осуждены по статье 228 УК РФ за преступления, связанные с оборотом наркотических средств.

Источник: svidetel24.info

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Празднование в честь Иверской иконы Божией Матери 25 февраля 2021 года: Легенда иконы
    2:00:53 2/25/2021
    Празднование в честь Иверской иконы Божией Матери 25 февраля 2021 года: Легенда иконы
    Что можно и нельзя делать 25 февраля 2021 года: Народные приметы дня
    1:23:14 2/25/2021
    Что можно и нельзя делать 25 февраля 2021 года: Народные приметы дня
    Скопинский маньяк Виктор Мохов выходит на свободу после 17 лет заключения
    11:02:36 2/24/2021
    Скопинский маньяк Виктор Мохов выходит на свободу после 17 лет заключения
    Свыше 53 000 человек поставили прививку от коронавируса в Новосибирской области на 24 февраля 2021
    10:57:43 2/24/2021
    Свыше 53 000 человек поставили прививку от коронавируса в Новосибирской области на 24 февраля 2021
    Новые выплаты на детей могут ввести в России: Каким семьям достанутся деньги
    10:52:45 2/24/2021
    Новые выплаты на детей могут ввести в России: Каким семьям достанутся деньги
    Куда поедут российские туристы после полного открытия границ, стало известно
    10:45:30 2/24/2021
    Куда поедут российские туристы после полного открытия границ, стало известно
    Православие величайшей трагедией для России считает Познер
    10:37:40 2/24/2021
    Православие величайшей трагедией для России считает Познер
    За взятку в 235 млн рублей бывший глава республики Маркелов получил срок 13 лет
    10:28:10 2/24/2021
    За взятку в 235 млн рублей бывший глава республики Маркелов получил срок 13 лет
    День рождения револьвера 25 февраля: История опасной даты
    10:20:26 2/24/2021
    День рождения револьвера 25 февраля: История опасной даты
    Дочь Заворотнюк съехала от больной матери и показала свою новую квартиру в центре Москвы
    10:12:33 2/24/2021
    Дочь Заворотнюк съехала от больной матери и показала свою новую квартиру в центре Москвы