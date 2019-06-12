Реконструкцию пищеблока проведут в лагере имени Володи Дубинина

Впервые за долгие годы на ремонт и реконструкцию летних оздоровительных лагерей из городского бюджета выделены немалые средства. К примеру, на благоустройство лагеря имени Володи Дубинина будет потрачено 4,5 миллиона рублей. На эти деньги здесь реконструируют пищеблок: к столовой пристроят помещение размером 200 квадратных метров. Кроме того, коммуникации, расположенные в лагере, планируется подвести к городским сетям. — Таким образом, за год мы сэкономим 1 миллион бюджетных средств, — подчеркнула Жанна Тузова, начальник управления образования. – Ежегодно на откачку канализационных стоков в этом лагере тратится 1 млн 200 тысяч рублей. После проведённых работ на эти цели будет уходить не более 200-300 тысяч. 1,3 млн рублей на подготовку к летнему сезону выделено лагерю «Орбита». Также в этом году из областного бюджета ожидается поступление 18,5 млн. Пять из них пойдут на ремонт отмостков, кровли и утепление фасада в лагере имени Володи Дубинина; 13,5 млн будут поделены на ремонт помещений как этого лагеря, так и «Орбиты». Жанна Леонидовна подчеркнула, что к работе в каникулярный период готовы почти все летние здравницы, приёмка пока не проведена лишь в лагерях «Лазурный», «Радонеж», «Гренада» и «Юность». — В настоящий момент там идут последние приготовления, выполняются все предписания надзорных служб, — сообщила Жанна Леонидовна. — За три дня до заезда детей комиссия проверит готовность к встрече отдыхающих. Последняя приёмка состоится 25 июня. Фото автора
Впервые за долгие годы на ремонт и реконструкцию летних оздоровительных лагерей из городского бюджета выделены немалые средства.
К примеру, на благоустройство лагеря имени Володи Дубинина будет потрачено 4,5 миллиона рублей. На эти деньги здесь реконструируют пищеблок: к столовой пристроят помещение размером 200 квадратных метров. Кроме того, коммуникации, расположенные в лагере, планируется подвести к городским сетям.
— Таким образом, за год мы сэкономим 1 миллион бюджетных средств, — подчеркнула Жанна Тузова, начальник управления образования. – Ежегодно на откачку канализационных стоков в этом лагере тратится 1 млн 200 тысяч рублей. После проведённых работ на эти цели будет уходить не более 200-300 тысяч.
1,3 млн рублей на подготовку к летнему сезону выделено лагерю «Орбита». Также в этом году из областного бюджета ожидается поступление 18,5 млн. Пять из них пойдут на ремонт отмостков, кровли и утепление фасада в лагере имени Володи Дубинина; 13,5 млн будут поделены на ремонт помещений как этого лагеря, так и «Орбиты».
Жанна Леонидовна подчеркнула, что к работе в каникулярный период готовы почти все летние здравницы, приёмка пока не проведена лишь в лагерях «Лазурный», «Радонеж», «Гренада» и «Юность».
— В настоящий момент там идут последние приготовления, выполняются все предписания надзорных служб, — сообщила Жанна Леонидовна. — За три дня до заезда детей комиссия проверит готовность к встрече отдыхающих. Последняя приёмка состоится 25 июня.
Фото автора