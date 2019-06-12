Фильм об увлекательном путешествии по реке Кия сняли подростки Бердска

Работа была выполнена в рамках проекта «Школа телевидения Бердска». Прошлым летом съемочная группа молодежного центра «Сто друзей» приняла участие в незабываемой экспедиции. Вместе с томскими учеными и школьниками нашего города, которые увлекаются геологией и палеонтологией, они сплавились по реке Кия, где на протяжении многих лет люди находят кости мамонтов и динозавров. — За восемь дней мы побывали на обзорных экскурсиях, в лагере ученых, на раскопках, а после в течение всего учебного года на основе собранного материала ребята создавали 23-минутный фильм, — говорит Татьяна Свиридова, руководитель съемочной группы. – Даже для специалистов, работающих в профессиональной студии, эта задача была бы не из легких. А для детей, которые только учатся работать с видеоматериалом, да еще и в любительской видеомонтажной – тем более. — Самое сложное, что нам предстояло – выбрать супер интересное из интересного, — рассказывает Татьяна Свиридова. — Если сегодня мы задумаем снять еще один фильм о речных сокровищах, у нас получится еще одна полноценная работа, потому что во время путешествия, как ошалелые, мы снимали всю увиденную красоту на камеру, стараясь сохранить для истории каждый миг этой увлекательной поездки. Фильм о юных искателях, которым во время сплава пришлось противостоять природной стихии, жить в палатках в глухой тайге, готовить еду на костре, а порой и вовсе всухомятку лопать хлеб с салом, получился романтичным и увлекательным. Ради того, чтобы найти зуб или бедренную кость мамонта, они готовы были на любые лишения и трудности. Свою работу ребята планируют отправить на международный фестиваль «Человеческое кино». Напомним, в прошлом году юные телевизионщики Бердска стали победителями этого конкурса сразу в двух номинациях: «Социальный видеоролик» и «Документальное кино». В номинации «Документальное кино» они представили работу «Кондор под небом Белого». В августе 2017 года вместе с бердским поисковым отрядом юные кинематографисты под руководством Татьяны Свиридовой отправились в город-побратим Белый. Неделю бок о бок они жили рядом с поисковиками: спали в палатках, ходили вместе с ними на раскопки, преодолевая по нескольку километров в день. 17-ти минутная короткометражка, созданная ребятами по приезду домой, получилась очень проникновенной. Жюри конкурса единодушно признало эту работу одной из лучших на фестивале.
Работа была выполнена в рамках проекта «Школа телевидения Бердска».
Прошлым летом съемочная группа молодежного центра «Сто друзей» приняла участие в незабываемой экспедиции. Вместе с томскими учеными и школьниками нашего города, которые увлекаются геологией и палеонтологией, они сплавились по реке Кия, где на протяжении многих лет люди находят кости мамонтов и динозавров.
— За восемь дней мы побывали на обзорных экскурсиях, в лагере ученых, на раскопках, а после в течение всего учебного года на основе собранного материала ребята создавали 23-минутный фильм, — говорит Татьяна Свиридова, руководитель съемочной группы. – Даже для специалистов, работающих в профессиональной студии, эта задача была бы не из легких. А для детей, которые только учатся работать с видеоматериалом, да еще и в любительской видеомонтажной – тем более.
— Самое сложное, что нам предстояло – выбрать супер интересное из интересного, — рассказывает Татьяна Свиридова. — Если сегодня мы задумаем снять еще один фильм о речных сокровищах, у нас получится еще одна полноценная работа, потому что во время путешествия, как ошалелые, мы снимали всю увиденную красоту на камеру, стараясь сохранить для истории каждый миг этой увлекательной поездки.
Фильм о юных искателях, которым во время сплава пришлось противостоять природной стихии, жить в палатках в глухой тайге, готовить еду на костре, а порой и вовсе всухомятку лопать хлеб с салом, получился романтичным и увлекательным. Ради того, чтобы найти зуб или бедренную кость мамонта, они готовы были на любые лишения и трудности.
Свою работу ребята планируют отправить на международный фестиваль «Человеческое кино». Напомним, в прошлом году юные телевизионщики Бердска стали победителями этого конкурса сразу в двух номинациях: «Социальный видеоролик» и «Документальное кино».
В номинации «Документальное кино» они представили работу «Кондор под небом Белого». В августе 2017 года вместе с бердским поисковым отрядом юные кинематографисты под руководством Татьяны Свиридовой отправились в город-побратим Белый. Неделю бок о бок они жили рядом с поисковиками: спали в палатках, ходили вместе с ними на раскопки, преодолевая по нескольку километров в день.
17-ти минутная короткометражка, созданная ребятами по приезду домой, получилась очень проникновенной. Жюри конкурса единодушно признало эту работу одной из лучших на фестивале.
Фото Татьяны Свиридовой