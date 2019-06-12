В ГИБДД рассказали о подробностях полицейской погони в Бердске
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В ГИБДД рассказали о подробностях полицейской погони в Бердске

3:59:206/12/2019
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Напомним, что речь идет о спецоперации сотрудников ГИБДД, развернувшейся в микрорайоне Белокаменный в 23.40 8 июня и снятой на видео читательницей сайта «Свидетель».

С чего всё началось и о дальнейших событиях, нам рассказал командир второй роты областного полка ГИБДД Вячеслав Шатилин. Впрочем хэппи-энда остросюжетной полицейской погони по Белокаменному, ожидаемого правоохранителями и, вероятно, читателями, не случилось.

Экипаж ГИБДД стерёг в тот вечер, по словам Вячеслава Шатилина, покой граждан и ночных автолюбителей в «яме», где пролегает русло речки Раздельной.

Указание инспекторов ДПС остановиться для проверки водитель автомобиля «Тойота Эстима», двигавшегося по ночной дороге со стороны Раздольного, проигнорировал и, утопив «газульку впол», кинулся наутёк в сторону кирзавода. Полицейские, включив «мигалки», поспешили вдогонку авто нарушителя ПДД. (Свернувшую в сторону Белокаменного погоню и запечатлела на видео читательница сайта «Свидетель» — ред.).

— Далее было вот что, — рассказывает командир второй роты «областников». — Он так и не остановился. Парни продолжили погоню по полям до самого Бурмистрова.

Но и это ещё не всё. Развернувшись в районе населённого пункта, ночной «кортеж» снова пошёл полями в обратную сторону.

— На обратном пути «Эстима» в полях попадает в яму, после чего всё-таки едет дальше, — раскручивает сюжетную линию Вячеслав Шатилин. — Гаишники тоже попадают в яму, пробивают радиатор и останавливаются, чтобы не повредить машину дальше.

По словам Шатилина, для водителя «Эстимы», который гонял по Бердску и окрестным полям экипаж ДПС, его залёт в яму также вышел боком. У иномарки вытекло масло, и она встала, как вкопанная, в километре от патрульного автомобиля ГИБДД.

— Водитель, бросив машину, убежал в лес.

— Задержали его в конце концов?

— Нет. В лесу где-то спрятался.

О дальнейшей судьбе беглеца ротному областного полка ГИБДД пока ничего неизвестно. Но успокаиваться убежавшему в лес автолюбителю не стоит. Номера разбитой им «Эстимы» правоохранителям известны, а значит, от наказания Фемиды ему убежать не удастся.

Что касается выстрелов в ходе полицейской погони, которые послышались автору видео, то их, по заявлению командира второй роты областного полка ГИБДД, не было и в помине.

Фото из архива редакции

Источник: svidetel24.info

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