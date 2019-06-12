В ГИБДД рассказали о подробностях полицейской погони в Бердске

Напомним, что речь идет о спецоперации сотрудников ГИБДД, развернувшейся в микрорайоне Белокаменный в 23.40 8 июня и снятой на видео читательницей сайта «Свидетель». С чего всё началось и о дальнейших событиях, нам рассказал командир второй роты областного полка ГИБДД Вячеслав Шатилин. Впрочем хэппи-энда остросюжетной полицейской погони по Белокаменному, ожидаемого правоохранителями и, вероятно, читателями, не случилось. Экипаж ГИБДД стерёг в тот вечер, по словам Вячеслава Шатилина, покой граждан и ночных автолюбителей в «яме», где пролегает русло речки Раздельной. Указание инспекторов ДПС остановиться для проверки водитель автомобиля «Тойота Эстима», двигавшегося по ночной дороге со стороны Раздольного, проигнорировал и, утопив «газульку впол», кинулся наутёк в сторону кирзавода. Полицейские, включив «мигалки», поспешили вдогонку авто нарушителя ПДД. (Свернувшую в сторону Белокаменного погоню и запечатлела на видео читательница сайта «Свидетель» — ред.). — Далее было вот что, — рассказывает командир второй роты «областников». — Он так и не остановился. Парни продолжили погоню по полям до самого Бурмистрова. Но и это ещё не всё. Развернувшись в районе населённого пункта, ночной «кортеж» снова пошёл полями в обратную сторону. — На обратном пути «Эстима» в полях попадает в яму, после чего всё-таки едет дальше, — раскручивает сюжетную линию Вячеслав Шатилин. — Гаишники тоже попадают в яму, пробивают радиатор и останавливаются, чтобы не повредить машину дальше. По словам Шатилина, для водителя «Эстимы», который гонял по Бердску и окрестным полям экипаж ДПС, его залёт в яму также вышел боком. У иномарки вытекло масло, и она встала, как вкопанная, в километре от патрульного автомобиля ГИБДД. — Водитель, бросив машину, убежал в лес. — Задержали его в конце концов? — Нет. В лесу где-то спрятался. О дальнейшей судьбе беглеца ротному областного полка ГИБДД пока ничего неизвестно. Но успокаиваться убежавшему в лес автолюбителю не стоит. Номера разбитой им «Эстимы» правоохранителям известны, а значит, от наказания Фемиды ему убежать не удастся. Что касается выстрелов в ходе полицейской погони, которые послышались автору видео, то их, по заявлению командира второй роты областного полка ГИБДД, не было и в помине. Фото из архива редакции
Напомним, что речь идет о спецоперации сотрудников ГИБДД, развернувшейся в микрорайоне Белокаменный в 23.40 8 июня и снятой на видео читательницей сайта «Свидетель».
С чего всё началось и о дальнейших событиях, нам рассказал командир второй роты областного полка ГИБДД Вячеслав Шатилин. Впрочем хэппи-энда остросюжетной полицейской погони по Белокаменному, ожидаемого правоохранителями и, вероятно, читателями, не случилось.
Экипаж ГИБДД стерёг в тот вечер, по словам Вячеслава Шатилина, покой граждан и ночных автолюбителей в «яме», где пролегает русло речки Раздельной.
Указание инспекторов ДПС остановиться для проверки водитель автомобиля «Тойота Эстима», двигавшегося по ночной дороге со стороны Раздольного, проигнорировал и, утопив «газульку впол», кинулся наутёк в сторону кирзавода. Полицейские, включив «мигалки», поспешили вдогонку авто нарушителя ПДД. (Свернувшую в сторону Белокаменного погоню и запечатлела на видео читательница сайта «Свидетель» — ред.).
— Далее было вот что, — рассказывает командир второй роты «областников». — Он так и не остановился. Парни продолжили погоню по полям до самого Бурмистрова.
Но и это ещё не всё. Развернувшись в районе населённого пункта, ночной «кортеж» снова пошёл полями в обратную сторону.
— На обратном пути «Эстима» в полях попадает в яму, после чего всё-таки едет дальше, — раскручивает сюжетную линию Вячеслав Шатилин. — Гаишники тоже попадают в яму, пробивают радиатор и останавливаются, чтобы не повредить машину дальше.
По словам Шатилина, для водителя «Эстимы», который гонял по Бердску и окрестным полям экипаж ДПС, его залёт в яму также вышел боком. У иномарки вытекло масло, и она встала, как вкопанная, в километре от патрульного автомобиля ГИБДД.
— Водитель, бросив машину, убежал в лес.
— Задержали его в конце концов?
— Нет. В лесу где-то спрятался.
О дальнейшей судьбе беглеца ротному областного полка ГИБДД пока ничего неизвестно. Но успокаиваться убежавшему в лес автолюбителю не стоит. Номера разбитой им «Эстимы» правоохранителям известны, а значит, от наказания Фемиды ему убежать не удастся.
Что касается выстрелов в ходе полицейской погони, которые послышались автору видео, то их, по заявлению командира второй роты областного полка ГИБДД, не было и в помине.
Фото из архива редакции