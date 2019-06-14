Порядка 100 тысяч рублей отняли собутыльники у жителя Бердска

По горячим следам раскрыли грабёж сотрудники городского отдела МВД. Нигде официально нетрудоустроенный 32-летний бердчанин, подрабатывал тем, что ремонтировал Газели. Сколымленные деньги долго откладывал. Что произошло с ним в ночь на 11 июня, и для чего он взял скопленные деньги из дома, он позже пояснить не смог даже самому себе. Но выйдя ночью почти со 100 тысячами рублей, он познакомился с компанией его ровесников и по-гусарски начал угощать своих новых знакомых. Банкет организовали прямо на лавочке возле дома: кто-то подходил, кто-то уходил, а деньги у радушного хозяина не кончались. Тогда его новые приятели решили продолжить пир и позвали всех в сауну. Отказ мужчины везти всех в сауну собутыльники не оценили: избив хозяина денег, они отняли порядка 95 тысяч и мобильный телефон. Круг лиц, участвовавших в ночном эксцессе, как рассказал следователь Следственного отдела бердской полиции Альберт Захарченко, был установлен. Один из них, ранее судимый 32-летний мужчина, был ранее судим: его задержали 12 июня, и в настоящее время он ожидает решения суда по мере пресечения. Возбуждено уголовное дело по статье 161 часть 2 УК РФ «Грабёж». Александра Бурковская, фото с сайта 2goroda.ru
По горячим следам раскрыли грабёж сотрудники городского отдела МВД.
Нигде официально нетрудоустроенный 32-летний бердчанин, подрабатывал тем, что ремонтировал Газели. Сколымленные деньги долго откладывал. Что произошло с ним в ночь на 11 июня, и для чего он взял скопленные деньги из дома, он позже пояснить не смог даже самому себе. Но выйдя ночью почти со 100 тысячами рублей, он познакомился с компанией его ровесников и по-гусарски начал угощать своих новых знакомых. Банкет организовали прямо на лавочке возле дома: кто-то подходил, кто-то уходил, а деньги у радушного хозяина не кончались.
Тогда его новые приятели решили продолжить пир и позвали всех в сауну. Отказ мужчины везти всех в сауну собутыльники не оценили: избив хозяина денег, они отняли порядка 95 тысяч и мобильный телефон.
Круг лиц, участвовавших в ночном эксцессе, как рассказал следователь Следственного отдела бердской полиции Альберт Захарченко, был установлен. Один из них, ранее судимый 32-летний мужчина, был ранее судим: его задержали 12 июня, и в настоящее время он ожидает решения суда по мере пресечения. Возбуждено уголовное дело по статье 161 часть 2 УК РФ «Грабёж».
Александра Бурковская, фото с сайта 2goroda.ru