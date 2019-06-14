Отец выпавшего из окна в Бердске ребенка: моего сына спас Бог
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниКрасотаСвадьбаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
24.02
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Отец выпавшего из окна в Бердске ребенка: моего сына спас Бог

7:32:436/14/2019
0

<div></div>

Журналисты «Свидетеля» навестили чудом выжившего малыша в отделении городской больницы.

Напомню, инцидент произошёл 13 июня вечером в Микрорайоне. Мальчик выпал из окна четвёртого этажа через москитную сетку. Сразу после случившегося на «скорой» пострадавшего увезли в реанимацию, где он находился под наблюдением медиков в течение ночи, а утром перевели в травматологическое отделение ЦГБ.

Чудо, но в результате тщательного осмотра врачи не обнаружили у ребенка никаких повреждений! В больнице под наблюдением медиков, он будет находиться еще в течение пяти дней.

…На момент приезда нашей съемочной группы полуторогодовалый мальчик крепко спал, обняв маму. Согласившись дать интервью «Свидетелю», женщина попыталась встать с кровати, отчего малыш проснулся. Увидев чужих людей, он громко заревел и стал звать на помощь папу.

— За врачей вас принял, решил, что опять его осматривать будут, вот и разрыдался, — объясняет мама.

На крик сына в палату ту же вбежал встревоженный отец, который уже почти сутки не отходит от сына и жены.

— Я был на работе, когда мне сообщили, что мой ребенок выпал из окна, — рассказывает Навруз. – Когда я подъехал к дому, во дворе уже стояла «скорая». Я взял сына на руки, он был в сознании, но все время плакал. Всю ночь он проплакал и в реанимации, куда его сразу же привезли. Мы с женой сидели возле дверей отделения, слышали все это… Наши сердца разрывались от боли.

— Спасибо Богу, что он уберег моего ребенка, — с болью в голосе говорит мужчина. — Во всех СМИ написали, что он упал на бетон, но на самом деле он упал на газон. Судя по всему, это смягчило удар. Врачи сказали, что у моего мальчика нет никаких переломов и травм.

На вопрос: «Как такое могло случиться?», Навруз ответил, что все произошло за считанные секунды.

— Малыш ел черешню, затем по батарее очень быстро взобрался на подоконник, оперся ручками на москитную сетку, а потом упал вниз, — пояснил он. – Жена так быстро бежала вниз по лестнице к выходу, что подоспела на помощь к мальчику даже быстрее тех людей, которые в это время были во дворе.

Нарвуз подчеркнул, что после произошедшего ЧП, он не сможет больше жить в этой съемной квартире. Скорее всего, глава семейства перевезет семью в собственный дом, который недавно купил, но который еще требует ремонта.

— А в этой квартире я уже выкрутил все оконные ручки, да и вовсе теперь не буду открывать окна, — заверил он. – И всем родителям, у которых растут маленькие дети, также поступать советую. Страшно. Очень страшно то, что мы пережили.

Фото автора, видео Сергея Болдырева

Источник: svidetel24.info

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Празднование в честь Иверской иконы Божией Матери 25 февраля 2021 года: Легенда иконы
    2:00:53 2/25/2021
    Празднование в честь Иверской иконы Божией Матери 25 февраля 2021 года: Легенда иконы
    Что можно и нельзя делать 25 февраля 2021 года: Народные приметы дня
    1:23:14 2/25/2021
    Что можно и нельзя делать 25 февраля 2021 года: Народные приметы дня
    Скопинский маньяк Виктор Мохов выходит на свободу после 17 лет заключения
    11:02:36 2/24/2021
    Скопинский маньяк Виктор Мохов выходит на свободу после 17 лет заключения
    Свыше 53 000 человек поставили прививку от коронавируса в Новосибирской области на 24 февраля 2021
    10:57:43 2/24/2021
    Свыше 53 000 человек поставили прививку от коронавируса в Новосибирской области на 24 февраля 2021
    Новые выплаты на детей могут ввести в России: Каким семьям достанутся деньги
    10:52:45 2/24/2021
    Новые выплаты на детей могут ввести в России: Каким семьям достанутся деньги
    Куда поедут российские туристы после полного открытия границ, стало известно
    10:45:30 2/24/2021
    Куда поедут российские туристы после полного открытия границ, стало известно
    Православие величайшей трагедией для России считает Познер
    10:37:40 2/24/2021
    Православие величайшей трагедией для России считает Познер
    За взятку в 235 млн рублей бывший глава республики Маркелов получил срок 13 лет
    10:28:10 2/24/2021
    За взятку в 235 млн рублей бывший глава республики Маркелов получил срок 13 лет
    День рождения револьвера 25 февраля: История опасной даты
    10:20:26 2/24/2021
    День рождения револьвера 25 февраля: История опасной даты
    Дочь Заворотнюк съехала от больной матери и показала свою новую квартиру в центре Москвы
    10:12:33 2/24/2021
    Дочь Заворотнюк съехала от больной матери и показала свою новую квартиру в центре Москвы