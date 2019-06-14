Отец выпавшего из окна в Бердске ребенка: моего сына спас Бог

Журналисты «Свидетеля» навестили чудом выжившего малыша в отделении городской больницы. Напомню, инцидент произошёл 13 июня вечером в Микрорайоне. Мальчик выпал из окна четвёртого этажа через москитную сетку. Сразу после случившегося на «скорой» пострадавшего увезли в реанимацию, где он находился под наблюдением медиков в течение ночи, а утром перевели в травматологическое отделение ЦГБ. Чудо, но в результате тщательного осмотра врачи не обнаружили у ребенка никаких повреждений! В больнице под наблюдением медиков, он будет находиться еще в течение пяти дней. …На момент приезда нашей съемочной группы полуторогодовалый мальчик крепко спал, обняв маму. Согласившись дать интервью «Свидетелю», женщина попыталась встать с кровати, отчего малыш проснулся. Увидев чужих людей, он громко заревел и стал звать на помощь папу. — За врачей вас принял, решил, что опять его осматривать будут, вот и разрыдался, — объясняет мама. На крик сына в палату ту же вбежал встревоженный отец, который уже почти сутки не отходит от сына и жены. — Я был на работе, когда мне сообщили, что мой ребенок выпал из окна, — рассказывает Навруз. – Когда я подъехал к дому, во дворе уже стояла «скорая». Я взял сына на руки, он был в сознании, но все время плакал. Всю ночь он проплакал и в реанимации, куда его сразу же привезли. Мы с женой сидели возле дверей отделения, слышали все это… Наши сердца разрывались от боли. — Спасибо Богу, что он уберег моего ребенка, — с болью в голосе говорит мужчина. — Во всех СМИ написали, что он упал на бетон, но на самом деле он упал на газон. Судя по всему, это смягчило удар. Врачи сказали, что у моего мальчика нет никаких переломов и травм. На вопрос: «Как такое могло случиться?», Навруз ответил, что все произошло за считанные секунды. — Малыш ел черешню, затем по батарее очень быстро взобрался на подоконник, оперся ручками на москитную сетку, а потом упал вниз, — пояснил он. – Жена так быстро бежала вниз по лестнице к выходу, что подоспела на помощь к мальчику даже быстрее тех людей, которые в это время были во дворе. Нарвуз подчеркнул, что после произошедшего ЧП, он не сможет больше жить в этой съемной квартире. Скорее всего, глава семейства перевезет семью в собственный дом, который недавно купил, но который еще требует ремонта. — А в этой квартире я уже выкрутил все оконные ручки, да и вовсе теперь не буду открывать окна, — заверил он. – И всем родителям, у которых растут маленькие дети, также поступать советую. Страшно. Очень страшно то, что мы пережили.
Журналисты «Свидетеля» навестили чудом выжившего малыша в отделении городской больницы.
Напомню, инцидент произошёл 13 июня вечером в Микрорайоне. Мальчик выпал из окна четвёртого этажа через москитную сетку. Сразу после случившегося на «скорой» пострадавшего увезли в реанимацию, где он находился под наблюдением медиков в течение ночи, а утром перевели в травматологическое отделение ЦГБ.
Чудо, но в результате тщательного осмотра врачи не обнаружили у ребенка никаких повреждений! В больнице под наблюдением медиков, он будет находиться еще в течение пяти дней.
…На момент приезда нашей съемочной группы полуторогодовалый мальчик крепко спал, обняв маму. Согласившись дать интервью «Свидетелю», женщина попыталась встать с кровати, отчего малыш проснулся. Увидев чужих людей, он громко заревел и стал звать на помощь папу.
— За врачей вас принял, решил, что опять его осматривать будут, вот и разрыдался, — объясняет мама.
На крик сына в палату ту же вбежал встревоженный отец, который уже почти сутки не отходит от сына и жены.
— Я был на работе, когда мне сообщили, что мой ребенок выпал из окна, — рассказывает Навруз. – Когда я подъехал к дому, во дворе уже стояла «скорая». Я взял сына на руки, он был в сознании, но все время плакал. Всю ночь он проплакал и в реанимации, куда его сразу же привезли. Мы с женой сидели возле дверей отделения, слышали все это… Наши сердца разрывались от боли.
— Спасибо Богу, что он уберег моего ребенка, — с болью в голосе говорит мужчина. — Во всех СМИ написали, что он упал на бетон, но на самом деле он упал на газон. Судя по всему, это смягчило удар. Врачи сказали, что у моего мальчика нет никаких переломов и травм.
На вопрос: «Как такое могло случиться?», Навруз ответил, что все произошло за считанные секунды.
— Малыш ел черешню, затем по батарее очень быстро взобрался на подоконник, оперся ручками на москитную сетку, а потом упал вниз, — пояснил он. – Жена так быстро бежала вниз по лестнице к выходу, что подоспела на помощь к мальчику даже быстрее тех людей, которые в это время были во дворе.
Нарвуз подчеркнул, что после произошедшего ЧП, он не сможет больше жить в этой съемной квартире. Скорее всего, глава семейства перевезет семью в собственный дом, который недавно купил, но который еще требует ремонта.
— А в этой квартире я уже выкрутил все оконные ручки, да и вовсе теперь не буду открывать окна, — заверил он. – И всем родителям, у которых растут маленькие дети, также поступать советую. Страшно. Очень страшно то, что мы пережили.
Фото автора, видео Сергея Болдырева