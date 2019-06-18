Раскритиковал работу касс РКЦ глава Бердска

Смущают градоначальника также и условия, в которых работают кассиры расчётно-кассового центра. Раскритиковал режим работы расчётно-кассового центра в городе глава Евгений Шестернин на городской еженедельной планёрке, которая прошла вчера, 18 июня, в администрации Бердска. После короткой информации руководителя МУП КБУ Владимира Воспанчука о собираемости платежей за коммунальные услуги, мэр Евгений Шестернин перешёл к режиму работы касс РКЦ. — Я встречался с населением улицы Лунная: работа касс с 10.20 — это какое-то уникальное расписание! – возмутился Евгений Анатольевич. — Не в 9.00, не в 8.00, а в 10.20 начинает работать РКЦ. Расписание, по которому работают кассы, по мнению главы, совпадают со временем работы основной массы горожан, которые даже после трудового дня не могут оплатить квартплату, поскольку в 18.00 кассы закрываются. Между тем, Шестернин отметил и недостаточно хорошие условия, в которых работают сами кассиры, которые зачастую сидят в цокольных помещениях зданий без вытяжки и с огромными, как в «аквариумах» окнами. Замглавы по строительству и ЖКХ Владимир Захаров уверил, что этот острый для горожан вопрос находится на контроле. В ближайшее время запланировано совещание по работе касс. Александра Бурковская, фото из архива редакции
Смущают градоначальника также и условия, в которых работают кассиры расчётно-кассового центра.
Раскритиковал режим работы расчётно-кассового центра в городе глава Евгений Шестернин на городской еженедельной планёрке, которая прошла вчера, 18 июня, в администрации Бердска. После короткой информации руководителя МУП КБУ Владимира Воспанчука о собираемости платежей за коммунальные услуги, мэр Евгений Шестернин перешёл к режиму работы касс РКЦ.
— Я встречался с населением улицы Лунная: работа касс с 10.20 — это какое-то уникальное расписание! – возмутился Евгений Анатольевич. — Не в 9.00, не в 8.00, а в 10.20 начинает работать РКЦ.
Расписание, по которому работают кассы, по мнению главы, совпадают со временем работы основной массы горожан, которые даже после трудового дня не могут оплатить квартплату, поскольку в 18.00 кассы закрываются.
Между тем, Шестернин отметил и недостаточно хорошие условия, в которых работают сами кассиры, которые зачастую сидят в цокольных помещениях зданий без вытяжки и с огромными, как в «аквариумах» окнами. Замглавы по строительству и ЖКХ Владимир Захаров уверил, что этот острый для горожан вопрос находится на контроле. В ближайшее время запланировано совещание по работе касс.
Александра Бурковская, фото из архива редакции