Молодая семья: как получить субсидию на жильё в Бердске?

Что нужно знать бердчанам, решившим стать участниками федеральной программы помощи в обеспечении жильём молодых семей? На вопросы «Свидетеля» ответила начальник городского отдела по жилищным вопросам Наталья Крестьянова. — Участвовать в этой программе могут как полные, так и неполные молодые семьи, имеющие как одного ребёнка, так и нескольких, — поясняет Наталья Крестьянова. — Помощь может быть оказана семье, вообще пока не имеющей детей. Главное условие: семья должна быть признана нуждающейся в улучшении жилищных условий. — То есть у неё не должно быть собственной крыши над головой? — Отнюдь! У неё может быть своя квартира. Но, согласно нормам, установленным городским Советом депутатов, на каждого члена такой семьи должно приходиться менее 12 квадратных метров общей площади жилого помещения. Ещё два обязательных пункта: возраст каждого из супругов не должен превышать 35 лет, а совокупный доход семьи должен быть достаточно высоким: на каждого её члена положено иметь сумму, которая выше прожиточного минимума. — Ну, да: субсидия не покроет все 100% расходов на приобретение нового жилья, а после ежемесячных выплат банковского кредита семье должно оставаться что-то на жизнь… Кстати, сколько бердских семей на сегодняшний день участвуют в программе? — Сорок семь. — Немного! — Было бы гораздо больше, если бы люди внимательно изучали правила участия в жилищной программе. Соцвыплата предоставляется семьям на погашение ранее оформленного ипотечного кредита или на приобретение жилья, — поясняет Наталья Александровна. — Услышав такую информацию, многие бердчане сначала оформляют ипотеку, а уже затем приходят в отдел по жилищным вопросам. Но это в корне неверно! Для начала семья должна обратиться к нам, быть признана нуждающейся, войти в состав участников программы — и только после этого оформить кредит в банке. В противном случае она лишается права на субсидию. Обидно отказывать людям, которые поторопились и не вникли в требования госпрограммы, но мы обязаны учитывать все её нюансы. — Какие документы необходимо собрать молодой семье для участия в жилищной программе? — Полную информацию по этому вопросу вам предоставят специалисты жилищного отдела при личном обращении граждан. Готовый пакет документов у вас могут принять в течение всего года, а вот # список претендентов на участие в программе направляется в министерство строительства и ЖКХ Новосибирской области до 1 июня каждого года. # То есть все бердчане, которые подадут нам пакет документов в этом году, в списки претендентов попадут уже в 2020 году, а в очередь на получение субсидии их поставят только в 2021-м. — Если один из членов семьи прописан в Бердске, а другой — в Новосибирске, где они имеют право оформить документы на участие в программе? — Это их личный выбор. Резонно оформить документы в том городе, где очередь меньше, а её продвижение идёт быстрее: шансы получить средства заметно возрастут. Впрочем, делать какие-то прогнозы в данном случае нереально. К примеру, в 2019 году по жилищной программе субсидию получили две молодые бердские семьи, в 2018 году – шесть, и можно лишь гадать, сколько их будет в 2020 году. Средства на это, как вы понимаете, выделяются не из городского бюджета. — Какова сумма субсидии, на которую вправе рассчитывать молодая семья, ставшая участником программы? — Она зависит от ряда условий. Скажем, для молодых семей, не имеющих детей, социальная выплата предоставляется в размере не менее 30% расчётной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с правилами участия в программе. Для молодых семей, имеющих одного ребёнка или более, а также для неполных молодых семей, состоящих из одного молодого родителя и одного ребёнка или более, — не менее 35%. — А на какое по размеру жильё могут рассчитывать получатели субсидии? Насколько я поняла, именно от этого зависит конкретная сумма господдержки для каждой конкретной семьи… — Размер общей площади жилого помещения, с учётом которой определяется размер социальной выплаты, составляет: для семьи из двух человек (молодые супруги или один молодой родитель и ребёнок) — 42 квадратных метра; для семьи из трёх и более человек — по 18 квадратных метров на человека. С программами, действующими на территории Новосибирской области, можно ознакомиться на сайте министерства строительства НСО в разделе «Жилищные программы» и в отделе по жилищным вопросам администрации Бердска. Приёмные дни: вторник с 9.00 до 12.00; четверг с 13.00 до 16.00. Телефон: 3-18-82. Да, процесс продвижения очереди совсем не быстрый. Несмотря на это, участвовать в жилищной программе всё же нужно! Вдруг и вам повезёт так же, как супругам Гузеевым, воспитывающим трёх детей. — В очередь на субсидию мы встали в 2018 году, а уже в 2019-м на гашение ипотечного кредита, который составил 3 млн 20 тысяч рублей государство перечислило нам субсидию 1 млн 440 тысяч рублей, — рассказывает Евгения Гузеева. – Нам повезло, поскольку многодетные семьи имеют право первоочерёдности на представление этих средств. — В жилищном отделе всем обратившимся семьям предлагают два варианта участия в программе: либо им предоставляют субсидию на первоначальный взнос, либо субсидию на гашение ипотеки, — продолжает Евгения Николаевна. — Мы выбрали второе предложение, поскольку уже собирались брать кредит в банке. Кроме того, в этом случае не нужно подтверждать высокий доход, который далеко не в каждой семье на одного человека равен примерно 16 тысячам рублей. Мы очень счастливы, что всё получилось, — не скрывая радости, говорит женщина. — Долг перед банком после вычета субсидии и маткапитала у нас теперь составляет чуть более миллиона рублей. Средства, полученные в рамках жилищной программы, стали огромным подспорьем для нашей многодетной семьи. В случае, если на момент формирования органом исполнительной власти субъекта РФ списков молодых семей-претендентов на получение соцвыплат в соответствующем году возраст одного из членов молодой семьи превышает 35 лет, такая семья подлежит исключению из списка участников программы. Фото из архива редакции
Всё получилось!
Что нужно знать бердчанам, решившим стать участниками федеральной программы помощи в обеспечении жильём молодых семей?
На вопросы «Свидетеля» ответила начальник городского отдела по жилищным вопросам Наталья Крестьянова.
— Участвовать в этой программе могут как полные, так и неполные молодые семьи, имеющие как одного ребёнка, так и нескольких, — поясняет Наталья Крестьянова. — Помощь может быть оказана семье, вообще пока не имеющей детей. Главное условие: семья должна быть признана нуждающейся в улучшении жилищных условий.
— То есть у неё не должно быть собственной крыши над головой?
— Отнюдь! У неё может быть своя квартира. Но, согласно нормам, установленным городским Советом депутатов, на каждого члена такой семьи должно приходиться менее 12 квадратных метров общей площади жилого помещения.
Ещё два обязательных пункта: возраст каждого из супругов не должен превышать 35 лет, а совокупный доход семьи должен быть достаточно высоким: на каждого её члена положено иметь сумму, которая выше прожиточного минимума.
— Ну, да: субсидия не покроет все 100% расходов на приобретение нового жилья, а после ежемесячных выплат банковского кредита семье должно оставаться что-то на жизнь… Кстати, сколько бердских семей на сегодняшний день участвуют в программе?
— Сорок семь.
— Немного!
— Было бы гораздо больше, если бы люди внимательно изучали правила участия в жилищной программе. Соцвыплата предоставляется семьям на погашение ранее оформленного ипотечного кредита или на приобретение жилья, — поясняет Наталья Александровна. — Услышав такую информацию, многие бердчане сначала оформляют ипотеку, а уже затем приходят в отдел по жилищным вопросам. Но это в корне неверно!
Для начала семья должна обратиться к нам, быть признана нуждающейся, войти в состав участников программы — и только после этого оформить кредит в банке. В противном случае она лишается права на субсидию. Обидно отказывать людям, которые поторопились и не вникли в требования госпрограммы, но мы обязаны учитывать все её нюансы.
— Какие документы необходимо собрать молодой семье для участия в жилищной программе?
— Полную информацию по этому вопросу вам предоставят специалисты жилищного отдела при личном обращении граждан. Готовый пакет документов у вас могут принять в течение всего года, а вот # список претендентов на участие в программе направляется в министерство строительства и ЖКХ Новосибирской области до 1 июня каждого года. # То есть все бердчане, которые подадут нам пакет документов в этом году, в списки претендентов попадут уже в 2020 году, а в очередь на получение субсидии их поставят только в 2021-м.
— Если один из членов семьи прописан в Бердске, а другой — в Новосибирске, где они имеют право оформить документы на участие в программе?
— Это их личный выбор. Резонно оформить документы в том городе, где очередь меньше, а её продвижение идёт быстрее: шансы получить средства заметно возрастут. Впрочем, делать какие-то прогнозы в данном случае нереально. К примеру, в 2019 году по жилищной программе субсидию получили две молодые бердские семьи, в 2018 году – шесть, и можно лишь гадать, сколько их будет в 2020 году. Средства на это, как вы понимаете, выделяются не из городского бюджета.
— Какова сумма субсидии, на которую вправе рассчитывать молодая семья, ставшая участником программы?
— Она зависит от ряда условий. Скажем, для молодых семей, не имеющих детей, социальная выплата предоставляется в размере не менее 30% расчётной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с правилами участия в программе. Для молодых семей, имеющих одного ребёнка или более, а также для неполных молодых семей, состоящих из одного молодого родителя и одного ребёнка или более, — не менее 35%.
— А на какое по размеру жильё могут рассчитывать получатели субсидии? Насколько я поняла, именно от этого зависит конкретная сумма господдержки для каждой конкретной семьи…
— Размер общей площади жилого помещения, с учётом которой определяется размер социальной выплаты, составляет: для семьи из двух человек (молодые супруги или один молодой родитель и ребёнок) — 42 квадратных метра; для семьи из трёх и более человек — по 18 квадратных метров на человека.
С программами, действующими на территории Новосибирской области, можно ознакомиться на сайте министерства строительства НСО в разделе «Жилищные программы» и в отделе по жилищным вопросам администрации Бердска. Приёмные дни: вторник с 9.00 до 12.00; четверг с 13.00 до 16.00. Телефон: 3-18-82.
Да, процесс продвижения очереди совсем не быстрый. Несмотря на это, участвовать в жилищной программе всё же нужно! Вдруг и вам повезёт так же, как супругам Гузеевым, воспитывающим трёх детей.
— В очередь на субсидию мы встали в 2018 году, а уже в 2019-м на гашение ипотечного кредита, который составил 3 млн 20 тысяч рублей государство перечислило нам субсидию 1 млн 440 тысяч рублей, — рассказывает Евгения Гузеева. – Нам повезло, поскольку многодетные семьи имеют право первоочерёдности на представление этих средств.
— В жилищном отделе всем обратившимся семьям предлагают два варианта участия в программе: либо им предоставляют субсидию на первоначальный взнос, либо субсидию на гашение ипотеки, — продолжает Евгения Николаевна. — Мы выбрали второе предложение, поскольку уже собирались брать кредит в банке. Кроме того, в этом случае не нужно подтверждать высокий доход, который далеко не в каждой семье на одного человека равен примерно 16 тысячам рублей.
Мы очень счастливы, что всё получилось, — не скрывая радости, говорит женщина. — Долг перед банком после вычета субсидии и маткапитала у нас теперь составляет чуть более миллиона рублей. Средства, полученные в рамках жилищной программы, стали огромным подспорьем для нашей многодетной семьи.
В случае, если на момент формирования органом исполнительной власти субъекта РФ списков молодых семей-претендентов на получение соцвыплат в соответствующем году возраст одного из членов молодой семьи превышает 35 лет, такая семья подлежит исключению из списка участников программы.
Фото из архива редакции