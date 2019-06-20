Видеописьмо Путину записала фронтовичка из Бердска Мария Левина

Ветеран Великой Отечественной войны попросила у президента помочь ей получить новое жильё. В своем видеописьме Мария Игнатьевна пожаловалась на то, что доживает век в развалюшке, и не может добиться от властей собственной благоустроенной квартиры, которая положена ей по закону. Напомним, подвижки в плане улучшения жилищных условий Марии Левиной начались после публикации критического материала, подготовленного корреспондентами «Свидетеля». Поле этого дом ветерана Великой Отечественной войны был признан аварийным и непригодным для жилья, документы собраны и направлены в министерство экономического развития, а также в министерство строительства для выделения Марии Игнатьевне субсидии на приобретение квартиры. В настоящий момент вопрос практически решен, осталось дождаться финансирования. Но Марии Игнатьевне совсем скоро исполнится 97 лет, она не может долго ждать, поэтому и решила ускорить процесс выделения средств, обратившись к главе государства. Прямая линия с Владимиром Путиным началась сегодня, 20 июня, в 16.00 по Новосибирскому времени. Надеемся, президент услышит бердскую фронтовичку.
Ветеран Великой Отечественной войны попросила у президента помочь ей получить новое жильё.
В своем видеописьме Мария Игнатьевна пожаловалась на то, что доживает век в развалюшке, и не может добиться от властей собственной благоустроенной квартиры, которая положена ей по закону.
Напомним, подвижки в плане улучшения жилищных условий Марии Левиной начались после публикации критического материала, подготовленного корреспондентами «Свидетеля».
Поле этого дом ветерана Великой Отечественной войны был признан аварийным и непригодным для жилья, документы собраны и направлены в министерство экономического развития, а также в министерство строительства для выделения Марии Игнатьевне субсидии на приобретение квартиры.
В настоящий момент вопрос практически решен, осталось дождаться финансирования. Но Марии Игнатьевне совсем скоро исполнится 97 лет, она не может долго ждать, поэтому и решила ускорить процесс выделения средств, обратившись к главе государства.
Прямая линия с Владимиром Путиным началась сегодня, 20 июня, в 16.00 по Новосибирскому времени. Надеемся, президент услышит бердскую фронтовичку.
https://www.vesti.ru/ONAIR
Видео Натальи Коробицыной