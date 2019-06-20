Жильцы улицы Красная Сибирь возмущены тем, что сегодня в их домах отключили электроэнергию. — Свет отключили ранним утром, к 13.00 обещали включить, но уже 4 часа дня, и никаких изменений! — пожаловались «Свидетелю» возмущенные граждане. – Мы не можем ни постирать, ни еду приготовить. Но самое главное, мы не можем посмотреть прямую трансляцию с Путиным! Этой передачи мы очень долго ждали, а теперь Путина нам не видать. Как сообщили «Свидетелю» дежурные единой диспетчерской службы Бердска, на подстанции выбило предохранители. Бригада электриков работает. Электроснабжение на Красной Сибири будет восстановлено в ближайшее время.
Жильцы улицы Красная Сибирь возмущены тем, что сегодня в их домах отключили электроэнергию.
— Свет отключили ранним утром, к 13.00 обещали включить, но уже 4 часа дня, и никаких изменений! — пожаловались «Свидетелю» возмущенные граждане. – Мы не можем ни постирать, ни еду приготовить. Но самое главное, мы не можем посмотреть прямую трансляцию с Путиным! Этой передачи мы очень долго ждали, а теперь Путина нам не видать.
Как сообщили «Свидетелю» дежурные единой диспетчерской службы Бердска, на подстанции выбило предохранители. Бригада электриков работает. Электроснабжение на Красной Сибири будет восстановлено в ближайшее время.