&#171;Не дают посмотреть на Путина&#187; жителям частного сектора Бердска
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&#171;Не дают посмотреть на Путина&#187; жителям частного сектора Бердска

4:33:136/20/2019
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Жильцы улицы Красная Сибирь возмущены тем, что сегодня в их домах отключили электроэнергию.

— Свет отключили ранним утром, к 13.00 обещали включить, но уже 4 часа дня, и никаких изменений! — пожаловались «Свидетелю» возмущенные граждане. – Мы не можем ни постирать, ни еду приготовить. Но самое главное, мы не можем посмотреть прямую трансляцию с Путиным! Этой передачи мы очень долго ждали, а теперь Путина нам не видать.

Как сообщили «Свидетелю» дежурные единой диспетчерской службы Бердска, на подстанции выбило предохранители. Бригада электриков работает. Электроснабжение на Красной Сибири будет восстановлено в ближайшее время.

Источник: svidetel24.info

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