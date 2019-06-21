Почти на 4 рубля будет снижен тариф на мусор для бердчан

Как подчёркивают в фирме «Экология Новосибирск», это стало возможным благодаря принятому правительством РФ постановлению о снижении платы за негативное воздействие на окружающую среду. — Жители Новосибирской области почувствуют изменения с 1 июля, когда единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с ТКО – ООО «Экология – Новосибирск» — составит 446,82 рубля за кубический метр (с учетом НДС), — говорится в распространённом пресс-релизе предприятия. Как уточняет Лариса Анисимова, директор «Экологии-Новосибирск», тариф регионального оператора по обращению с ТКО снизится на 4,1%. Соответственно, платеж за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами с 1 июля составит 88 рублей 62 копейки с человека в месяц вместо ранее установленного 92 рубля 42 копейки. То есть снижение составит 3 рубля 80 копеек с человека. Фото из архива редакции
Как подчёркивают в фирме «Экология Новосибирск», это стало возможным благодаря принятому правительством РФ постановлению о снижении платы за негативное воздействие на окружающую среду.
— Жители Новосибирской области почувствуют изменения с 1 июля, когда единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с ТКО – ООО «Экология – Новосибирск» — составит 446,82 рубля за кубический метр (с учетом НДС), — говорится в распространённом пресс-релизе предприятия.
Как уточняет Лариса Анисимова, директор «Экологии-Новосибирск», тариф регионального оператора по обращению с ТКО снизится на 4,1%. Соответственно, платеж за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами с 1 июля составит 88 рублей 62 копейки с человека в месяц вместо ранее установленного 92 рубля 42 копейки. То есть снижение составит 3 рубля 80 копеек с человека.
Фото из архива редакции