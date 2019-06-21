Построить «лежачих полицейских» в микрорайоне Белокаменный предлагают жители Бердска

Пешеходы микрорайона Белокаменный не хотят «уворачиваться от автомобилей» на дороге, где отсутствуют тротуары. — Почему бы на Белокаменном не сделать несколько «лежачих полицейских»? — спрашивает Евгений Иванов. — Хотя бы на участке от «кольца» и до девятиэтажек, и желательно через каждые пятьдесят метров. По словам Евгения, на указанном участке нет ни тротуаров, ни другой возможности увернуться от автомобилей, которые гоняют здесь, как черти от ладана. И всё это несмотря на установленные знаки «Жилая зона» и разрешённую скорость 20 километров в час. — В отсутствии тротуаров место для детей на великах и самокатах в нашем микрорайоне остаётся только на дороге, где они и катаются, — обосновывает своё предложение Евгений. — Я прекрасно понимаю, что жителей этих девятиэтажек больше чем тех, кто проживает на Белокаменном и им, как и всем, хочется ехать от «кольца» через нас по асфальту, а не по дороге с искусственными неровностями. Но поймите и нас, пешеходов. Почему мы, идущие той же дорогой, должны уворачиваться от их «железных коней»? Некоторые «всадники», как указывает Евгений, имеют наглость гонять по Белокаменному подшофе. В группе АвтоБердск ВКонтакте автомобилисты провели между собой опрос. «За» установку «лежачих полицейских» в Белокаменном проголосовало большинство подписчиков. В свою очередь, руководитель УЖКХ Бердска Максим Совбанов готов рассмотреть предложение общественников. Он пригласил заинтересованного в действии, в данном случае Евгения или какого-то другого неравнодушного общественника с Белокаменного прийти к нему на приём. — Желательно со схемой того, что он хочет осуществить, — уточнил глава УЖКХ. Записаться на приём к Максиму Совбанову можно по телефону: 8(383-41) 4-00-11.
Фото из архива редакции
Пешеходы микрорайона Белокаменный не хотят «уворачиваться от автомобилей» на дороге, где отсутствуют тротуары.
— Почему бы на Белокаменном не сделать несколько «лежачих полицейских»? — спрашивает Евгений Иванов. — Хотя бы на участке от «кольца» и до девятиэтажек, и желательно через каждые пятьдесят метров.
По словам Евгения, на указанном участке нет ни тротуаров, ни другой возможности увернуться от автомобилей, которые гоняют здесь, как черти от ладана. И всё это несмотря на установленные знаки «Жилая зона» и разрешённую скорость 20 километров в час.
— В отсутствии тротуаров место для детей на великах и самокатах в нашем микрорайоне остаётся только на дороге, где они и катаются, — обосновывает своё предложение Евгений. — Я прекрасно понимаю, что жителей этих девятиэтажек больше чем тех, кто проживает на Белокаменном и им, как и всем, хочется ехать от «кольца» через нас по асфальту, а не по дороге с искусственными неровностями. Но поймите и нас, пешеходов. Почему мы, идущие той же дорогой, должны уворачиваться от их «железных коней»?
Некоторые «всадники», как указывает Евгений, имеют наглость гонять по Белокаменному подшофе.
В группе АвтоБердск ВКонтакте автомобилисты провели между собой опрос. «За» установку «лежачих полицейских» в Белокаменном проголосовало большинство подписчиков.
В свою очередь, руководитель УЖКХ Бердска Максим Совбанов готов рассмотреть предложение общественников. Он пригласил заинтересованного в действии, в данном случае Евгения или какого-то другого неравнодушного общественника с Белокаменного прийти к нему на приём.
— Желательно со схемой того, что он хочет осуществить, — уточнил глава УЖКХ.
Записаться на приём к Максиму Совбанову можно по телефону: 8(383-41) 4-00-11.