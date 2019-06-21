Построить «лежачих полицейских» в микрорайоне Белокаменный предлагают жители Бердска
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Построить «лежачих полицейских» в микрорайоне Белокаменный предлагают жители Бердска

12:18:456/21/2019
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Пешеходы микрорайона Белокаменный не хотят «уворачиваться от автомобилей» на дороге, где отсутствуют тротуары.

— Почему бы на Белокаменном не сделать несколько «лежачих полицейских»? — спрашивает Евгений Иванов. — Хотя бы на участке от «кольца» и до девятиэтажек, и желательно через каждые пятьдесят метров.

По словам Евгения, на указанном участке нет ни тротуаров, ни другой возможности увернуться от автомобилей, которые гоняют здесь, как черти от ладана. И всё это несмотря на установленные знаки «Жилая зона» и разрешённую скорость 20 километров в час.

— В отсутствии тротуаров место для детей на великах и самокатах в нашем микрорайоне остаётся только на дороге, где они и катаются, — обосновывает своё предложение Евгений. — Я прекрасно понимаю, что жителей этих девятиэтажек больше чем тех, кто проживает на Белокаменном и им, как и всем, хочется ехать от «кольца» через нас по асфальту, а не по дороге с искусственными неровностями. Но поймите и нас, пешеходов. Почему мы, идущие той же дорогой, должны уворачиваться от их «железных коней»?

Некоторые «всадники», как указывает Евгений, имеют наглость гонять по Белокаменному подшофе.

В группе АвтоБердск ВКонтакте автомобилисты провели между собой опрос. «За» установку «лежачих полицейских» в Белокаменном проголосовало большинство подписчиков.

В свою очередь, руководитель УЖКХ Бердска Максим Совбанов готов рассмотреть предложение общественников. Он пригласил заинтересованного в действии, в данном случае Евгения или какого-то другого неравнодушного общественника с Белокаменного прийти к нему на приём.

— Желательно со схемой того, что он хочет осуществить, — уточнил глава УЖКХ.

Записаться на приём к Максиму Совбанову можно по телефону: 8(383-41) 4-00-11.




Фото из архива редакции

Источник: svidetel24.info

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